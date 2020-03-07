一毫硬幣砌成獅子山 寓意值小力大

Giraffe說，小時候他被父母強迫學畫畫，自己雖不太享受，但也打下了藝術根柢。他全職創作後，有感畫功不算頂尖，也「畫到悶」，故尋找其他不同媒介作畫。他認為樹葉、硬幣都是社會急速發展下逐漸消失的產物，城市愈來愈少看到樹木，硬幣也漸漸被電子貨幣取代，故開始思索如何用這兩種東西創作。

「暖和」兩毫砌深水埗 「冰冷」一元拼中環

他以化學物令硬幣生鏽，再抹去部分鏽迹，令硬幣有不同顏色。此外，他在挑選幣值時也有考量，如拼出深水埗，他會用兩毫，因毫子的金銅色有暖和、人情味的感覺；拼中環則用一元，除因幣值較高，亦代表中環較高尚，也因銀色給人感覺較冰冷。至於獅子山的作品，他用一毫，寓意幣值雖小，但力量強大。

機舖換錢幣 免職員起疑硬「跟機」

為收集大量硬幣，Giraffe曾花45分鐘在銀行排隊，但銀行對他說沒硬幣。他又多次到機舖換硬幣，後來機舖的職員覺得不妥，「他應該在想，為何這個人每次換完銀都不玩？有一次我換完之後他望着我，我唯有真的去放低一元『跟機』，從此以後我不敢再去那間機舖」，他大笑道。

曾有人因他以錢幣創作，質疑他違法而拒讓他的作品展出，他向金融管理局查詢過，其創作不違法。

金管局回覆本報稱，一般而言，市民如沒毀壞或加工處理有關硬幣作不法用途，並不會觸犯《硬幣條例》。

（反修例風暴）