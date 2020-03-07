框起文宣遺迹 創作者籲反思「現是否正常」

明報記者 黃心悅

周四下午，Giraffe走到粉嶺一條行人隧道，兩旁全是被抹去的塗鴉。他與友人思考了一會，分析了塗鴉及文宣「被消失」的方法，分別是清潔劑、油漆、手撕等。於是，這些手法成為Giraffe作品的「創作媒介」，他以電線膠紙框起4處，看起來像4幅抽象畫。

拆皇后碼頭啟蒙 繪下反修例遊行

啓蒙Giraffe關注社會議題的是皇后碼頭事件，當年他14歲，從電視看到的留守身影、橫幅直幡都叫他震撼，「嘩！為什麼他們能夠為咗保住一個碼頭而瞓街？」

後來他在大專修讀室內設計，畢業後工作一年便辭職，全心投入創作。去年反修例事件，他積極參與，常帶紙筆描繪各大遊行。正當運動漸冷卻，他修讀的中大藝術系碩士有一份功課題目為「如果__是__」，他靈機一觸，「如果粉飾太平是藝術」會怎樣？

走在街頭，不時有被抹走的塗鴉，剩下模糊不清的輪廓，也有灰色的牆塗上一大片黑漆，甚至有本來鋪磚的路鋪上石屎。Giraffe覺得這些城市面貌「好肉酸」，那些石屎路也令他腳底不舒服。在他眼中，肉酸不是其形態，而是背後要處理、但又處理得不乾不淨的狀態。「你見到太子站，完全無了8．31的痕迹，新的一樣，證明他有心掩飾，希望大家忘記站的故事，但為何粉嶺這裏，或者其他地方會咁求其？證明他不是有心解決件事。」

上載創作獲仿效 多區現框框

由旺角彌敦道到調景嶺、中環和粉嶺，Giraffe留下了14個框框。他把創作放上連登討論區，意外地有人在炮台山、荃灣、大圍、九龍城等地仿效。連大陸微博也有人轉發其作品，帖文隱晦寫上「平 太 飾 粉」4個字，這則2月26日發的帖文至今仍在微博，有120個讚好、56個轉發，一則留言，讚賞Giraffe「太有創造力了」。周四在粉嶺貼畫框時，有個叔叔向他舉起拇指，一個爸爸叫兩個女兒「唔好望啦」，一個中年男子以奇怪目光看着他，又拿起電話喃喃自語，最後數名警察來截查。

盼另類方式為抗爭帶來改變

這一系列創作叫「粉飾太平香港」，他說以前做文宣要很有藝術觸覺，但這系列相對容易，門檻低、反應高，不過他事前沒考慮過成效如何。有人說運動冷卻，他認為政府或社會或正慢慢習慣現時抗爭模式，盼透過另類方式為運動帶來點點改變，「有足夠的眼睛看着，就能引起社會關注」。

（反修例風暴）

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