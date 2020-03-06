袁莎妮：下一站全職老婆

Shirley喺專訪中談政治，話𠵱家嘅香港同反修例風波前已經唔一樣，但變得更好抑或更壞仍有待分曉；睇住呢場「人為風暴」不斷失控升級，令佢極之難過，甚至近乎絕望。

至於有咩方法走出困局，佢認為社會不滿反映香港深層次問題，不限於經濟同民生，仲涉及管治同埋對一國兩制嘅信心。佢話或者逐漸就2047年應該出現嘅情况，展開廣泛同有根據嘅討論，係化解當前矛盾同釋除市民疑慮嘅方法。

「人為風暴」不斷升級 近乎絕望

Shirley提到，正如政治動盪將香港分化一樣，總商會內同樣有好多唔同意見。佢強調總商會一直竭力保持政治中立，秉持道德智慧，又話要處理根深柢固嘅立場同兩極化將成新常態，未來只會更加難行。不過佢深信，總商會能憑藉獨特地位，喺解決各方互不信任同修補社會撕裂方面發揮作用。