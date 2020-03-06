拒黃之鋒赴英宣傳新書 官：保釋期間簽約自食其果

稱合約條款不嚴謹 離港非必要

黃之鋒其後在高等法院申請更改保釋條件，以離港赴英出席新書宣傳和演講，惟遭法庭拒絕。高院昨頒下裁決理由稱，書商對黃之鋒應否赴英給予很大靈活性，加上黃被頒下不得離港的保釋條件後才簽約，若因而面對違約被索償的風險，只屬自食其果。

高院法官李運騰今年1月即時拒絕黃之鋒赴英離港的保釋申請，昨頒布判辭指出，黃之鋒與出版商簽訂的合約條款並不嚴謹，對黃應否赴英給予很大靈活性。李官同時留意到，黃獲准保釋後兩個月，才與出版商簽訂相關合約，認為黃不應期望其外遊限制因而獲撤銷，形容若黃需面對違約等情况，屬自食其果。

指回港與上庭僅差兩日 不夠緩衝

至於黃之鋒稱欲出席英國牛津辯論社（Oxford Union）的演講，李官認為他沒必要親身出席，又稱黃預計回港的日子與原先案件再提訊的日子只相差兩天，未足以提供「緩衝期」應付任何突發情况。

案件去年8月30日提訊，黃之鋒等3人獲准保釋，條件包括守宵禁令、禁足金鐘、除之前已訂台灣行程外，不得離港。案件至11月8日在東區裁判法院再提訊時，黃又申請到歐洲出席活動要求更改保釋條件但被拒，他再到高院申請亦被拒。去年12月黃再提堂時，又要求到英國演講及宣傳新書，申請離港，亦再次被拒。

【案件編號：HCCP575/19】

（反修例風暴）