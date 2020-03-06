東鐵出軌事故 港鐵研處分管理層

重申維修工無跟指引

晤涉事者以決定處分

港鐵昨公布2019年業績，港鐵被多次追問港鐵管理層是否需就東鐵出軌事件負責，行政總裁金澤培沒正面回應，只稱會嚴肅處理，又說前線人員有責任上報檢測結果，管理層亦有責任審核及抽查，港鐵會詳細檢討及跟進調查報告建議。

高鐵遭承建商申索291億

沙中線申索77億

另外，公民黨立法會議員陳淑莊早前向運輸及房屋局查詢港鐵就高鐵及沙中線工程接獲的申索及開支款項，運房局昨引述港鐵資料指出，截至去年12月底，港鐵就高鐵工程接獲承建商提出合共1176宗具理據的申索個案，申索總額約291.1億元，當中有635宗個案已經解決，涉及申索金額約180.81億元；餘下541宗未解決的申索個案涉及110.29億元。承建商申索原因包括遇上不利的地質條件、設計變更、關聯工程延誤及未能預見的境况而引致開支增加等。

至於沙中線工程，截至去年12月底，港鐵共接獲1046宗申索，涉及金額為77.136億元，當中318宗已解決，港鐵已向承建商發放17.98億元。