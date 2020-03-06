12克定位追蹤器 破解小白鷺飛行蹤迹

春飛安徽繁殖 冬回港棲息

小白鷺是重要的濕地指標，牠們的出現往往意味該處可支撐一個鷺鳥的群落。香港觀鳥會獲漁農自然護理署批准，以「定位追蹤裝置」追蹤小白鷺的移動習性，計劃於2017年底開展，研究人員於2018年1月先後為15隻小白鷺戴上每個重12克的追蹤器，當中4隻收集到一年或以上數據，留鳥及候鳥各佔一半。

觀鳥會分析，其中兩隻小白鷺分別於2018年3月底及5月初開始遷徙，飛行約3天，途經江西，跨越1000至1200公里抵達安徽省合肥市附近一帶農地，並非一般估計沿海岸線遷徙，估計最高飛行時速達每小時50公里。

其中一隻小白鷺連續兩年從香港出發的日子，前後僅相差一日，而安徽的繁殖地點亦重疊，證明鷺鳥本身具準確定位能力，亦有「時間觀念」。

顯西北濕地重要 環團促增保育

其餘兩隻小白鷺則全年留港，夏天時留在后海灣的天然泥灘及魚塘棲息和覓食；到了冬季，4隻小白鷺都回到新界西北的魚塘棲息。

觀鳥會高級研究專員彭俊超指出，鷺鳥是重要的濕地生態指標，是次研究顯示小白鷺有穩定的繁殖和度冬地，而無論是留鳥或候鳥，魚塘都是非常重要的棲息地，部分小白鷺更只會在某些地區如南生圍活躍，意味整個新界西北地區的魚塘，孕育着不同的小白鷺群落，認為應加強保育。