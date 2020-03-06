警破偽鈔集團拘10人 檢值30萬「練功券」 逮印度裔主腦

料僅小量流出 有被捕者具黑幫背景

新界北總區刑事總部警司陳憲鈞表示，警方自去年10月至今年2月，接獲17宗收到懷疑偽鈔的報案，損失達10萬元。鑑於案件主要於新界及九龍一帶發生，以屯門、元朗、上水及紅磡區為主，經調查後相信為同一集團所為。

至前日早上，探員追蹤至屯門搗破該偽鈔集團，拘捕7男3女，檢獲大批面值為100元、500元及1000元、印有「練功券」字樣的偽鈔，總面值約30萬元，同時檢獲一個冰壺及一部相信是利用偽鈔購買的手機，持有香港身分證的印度裔男主腦當場被捕。據悉，個別被捕者亦有黑幫背景，但相信案件不涉黑幫操縱。

10%價錢售毒友 混入真鈔使用

警方稱涉事印度裔主腦早前經不法渠道取得該批偽鈔，再以偽鈔面值約10%價錢轉售予其透過毒品相關行為認識的友人，該批人收到偽鈔後，會趁繁忙時間到便利店、手機店購物或到投注站投注，乘職員不留神時把偽鈔混入真鈔使用；部分人亦會選擇搭的士，利用的士內昏暗環境，以大額偽鈔向司機支付車資。

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁表示，該批偽鈔製作粗劣，沒有任何防偽特徵，紙質光滑沒有凹凸感，且印有「練功券」字樣，只要多加小心便很易分辨出。另外，警方稱留意到近日有網上消息指出，市面上正流傳比真鈔面積較細的「縮水版」偽鈔，但至今未收到相關報案，呼籲市民多加小心。