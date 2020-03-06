家中昏迷 玩具大王陳大河逝世

玩具暢銷全球 低調熱心公益

陳大河1932年出生於廣東省潮汕普寧，其父為當地著名商人，從事建築材料生意，陳中學時期已協助父親打理生意。陳大河1962年來港定居，兩年後與友人開設玩具廠。1966年，陳大河創立彩星公司，主要製造玩具，至1970年代，自創玩具品牌，並擴展新的銷售渠道。彩星當時積極參與國際大型玩具展，在美國麻省建立銷售網絡，直接與海外顧客接觸。1980年代初，彩星又在美國加州設立貨倉，將其分銷業務拓展到加拿大。

1984年11月12日，彩星在香港掛牌上市，成為首家在港上市的玩具製造商。彩星其後開始透過電視廣告，將自己的玩具品牌向以美國為主的國際市場推銷。當中以「忍者龜」最為成功，1990年代，單在內地生產線服務的工人就多達數萬人。產品風靡全球，在美國玩具市場中銷量第一，市場佔有率達5%至6%，超過美國最大的玩具公司。1991年被美國《資本家》雜誌評為「1990年全球盈利最高的玩具商」，至1993年，陳大河又將公司地產業務分拆上市。陳退休後將公司交由兩名兒子陳俊懷及陳俊豪打理，惟其後二人因股權問題對簿公堂。

陳大河作風低調，熱心公益，曾向本地多所大學捐款，理大及城大有其冠名的建築，其中城大胡法光運動中心陳大河綜合會堂2016年發生天花倒塌。陳大河於2009年獲城大頒授榮譽院士，2014年獲理大頒授大學院士。