29閒置行車橋曬月光 最長39年 申訴署批難免規劃不善觀感

申訴專員公署自2018年7月起展開調查，去年底與土木工程拓展署、路政署和運輸署會面，直至昨日公布調查報告，發現現時有29處閒置的行車天橋和接駁口，已被閒置12年至39年不等，其中司徒拔道山村台對上、大潭道近紅山廣場及大坑道大寶閣門外，分別閒置39年、37年及36年。

申訴專員趙慧賢認為，閒置多年難免令公眾認為政府沒有適切規劃和積極推展相關工程。

公署：擱置建新路 延長擠塞問題

公署稱，留意到市民多關注工程對景觀和樓價的影響，若政府因此暫緩或擱置建造新道路，不僅會錯失建路先機，亦將交通擠塞問題延長，公署建議有關部門定期檢視各閒置路段發展，並針對回應持份者意見。

報告提及，由西九龍往返馬鞍山及西貢的連接道路（T4號主幹路），其中3個接駁口分別閒置12年至36年。

T4主幹路接駁口閒置36年

區議員斥議而不決

沙田區議會主席程張迎表示，政府自1980年代底建議興建T4，至2000年代重提方案時，有居民關注景觀和噪音問題，他強調區議會非全力反對，惟部門在道路走線不肯讓步，最終暫緩計劃，「由頭到尾只是政府議而不決」。他說政府去年以新方案諮詢區議會，大致獲議會同意，但希望推前原定2026至2028年完工的目標。

在灣仔司徒拔道選區任區議員16年的黃宏泰表示，議會從未討論司徒拔道接駁口規劃，認為灣仔塞車問題集中在多個樽頸位，擴闊司徒拔道若只能增加車流量，無助解決交通擠塞。

香港運輸研究學會資深會員熊永達指出，道路接駁口和斷橋閒置多時，反映政府整體規劃問題，「申訴專員話運輸署等無用，問題是政府議而不決」。他補充，個別工程並非政府沒有決心做，可能是過程中遇到阻力。

運輸署、路政署及土木工程拓展署表示歡迎及接納報告的建議，已成立的工作小組會定期召開跨部門會議，檢視閒置天橋路段和接駁口，並在推展工程的不同階段，與區議會等持份者溝通。