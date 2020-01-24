公園涼亭CCTV對正牀鋪 警邀事主返署錄口供 警涉毁露宿者家當 議員函康文署索片

記者昨午2時到公園，有西九龍重案組警員向越南籍露宿者「山哥」了解情况，隨後山哥在警員陪同下往警署錄口供。其間有警員取走兩個被毁壞的膠箱，至晚上10時半山哥才攜着飯盒返回公園。現場所見，山哥居住的涼亭正上方有一部閉路電（標記編號為34）；對面露宿者牀鋪附近，燈柱上亦有一部閉路電視（編號為21）。這兩個鏡頭或拍下事發經過。

山哥：常遭警查 認得一兩個

面帶倦容的山哥說，知悉有人正協助他索取閉路電視片段做證，他相信片段可以還他一個公道，「（睇片）會睇到證據，警察點針對我出氣，喺我面前打爛晒所有嘢，到時唔認都唔得」。他推測涼亭正上方的閉路電視鏡頭，可以完整拍下事件經過。立法會議員邵家臻透露，會聯絡山哥取得授權書，要求康文署披露相關錄影片段，山哥表示願意配合。

山哥憶述事發經過稱，他當時在涼亭的牀位喝茶，一名女便衣警首先命令他離開，並檢查他的身分證，數名警員上前搜查他的日用品。警員發現無可疑物品，兩名男警就持高爾夫球棍，「砰砰聲」敲爛他的膠箱、罐頭、豉油等，令食物和玻璃碎片散落一地。山哥說，雖然警員當時均戴口罩，但他露宿一年多，不時被警員查問及清場，所以「認到一兩個警員的容貌」。山哥說，希望這件事曝光後，可以令警察反省對露宿者的態度，「我都係人，我犯咗咩錯？」

立法會議員邵家臻前日去信康文署，要求和事主一同觀看相關的錄影片段，他引述署方表示，現正徵詢律政司及私隱專員公署的意見。邵家臻認為，山哥昨被邀請錄口供，當局或以事件進入司法程序為由，拒絕提供片段，「加上不止山哥，還有其他露宿者被粗暴對待」，署方可能要求他取得所有在場者的授權，令披露片段的可能性大減。

康文署稱保留片段 配合警方調查

私隱署：司法程序不礙當事人索資料

康文署回覆本報查詢指，署方知悉警方正就當日的事件調查，並已保留有關閉路電視錄影片段，以配合警方的調查。

私隱專員公署表示不評論個別個案，不過表示根據《私隱條例》第18條及保障資料第6則，資料當事人享有提出「查閱資料要求」的權利，即使事件涉及執法機關調查或進入司法程序，一般來說，不會影響條例賦予資料當事人相關權利。

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