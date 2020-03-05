港聞

港聞二

【Emily】高永文：隨便講「封關」非科學態度

【明報專訊】政府抗疫措施備受關注，SARS時擔任醫管局行政總裁嘅食衛局前局長高永文噚日同傳媒聚會期間，形容香港嘅防疫措施已經係史無前例地嚴格，認為有聆聽專家意見，亦見到新增確診病例數字下降，但強調唔可以鬆懈。對於政府被批評不願「封關」，高永文話，隨便講一句「封關」唔係科學態度，應該視乎具體措施減少到幾多人流，又話專家都接受現時措施。

高永文噚日食飯期間，用紙巾包住口罩，之後再用番；每次用完米高峰都會用濕紙巾消毒，亦不時用酒精搓手液消毒雙手，佢話自己由SARS至今，睇每個病人前後都會洗手。佢又話喺疫情高峰期鼓勵戴口罩主要係製造氣氛提高市民警惕、製造社交距離，但口罩本身係用以防止傳染他人、阻擋飛沫，防疫功用「冇人講得好準」。

高永文有份協助嘅「全港社區抗疫連線」，近日密密落區派口罩、酒精搓手液等物資畀市民，總召集人陳振彬噚日透露，「連線」由上月6日成立至今，已派出逾200萬個口罩。

「抗疫連線」唔會買貴過4元口罩

陳振彬話，佢哋喺世界各地買口罩，甚至遠至巴西、多明尼加等地入貨，但強調為穩定價格，唔會購入單價逾4元嘅口罩。佢話曾經買入口罩後，貨源遲遲未到，但有唔少商會、有心人都捐出口罩，強調市民抗疫要團結一致，亦希望為未來復課蒐羅更多小童口罩。連線亦與浸大中醫藥學院合作，向市民派發5000服中藥湯包。

相關字詞﹕派口罩 防疫 肺炎 巴西 中醫 疫情 口罩 武漢肺炎

上 / 下一篇新聞

滯鄂244人返港 3未過探熱禁上機 兩日送回500人 何栢良推算5至25人感染
滯鄂244人返港 3未過探熱禁上機 兩日送回500人 何栢良推算5至25人感染
6婦懷孕逾30周 如測試陰性下周產檢
6婦懷孕逾30周 如測試陰性下周產檢
有人候機無戴罩 醫生：最大敗筆
有人候機無戴罩 醫生：最大敗筆
仍滯留港人 剩一周食物日吃兩餐
仍滯留港人 剩一周食物日吃兩餐
馬主愛犬低度感染 專家：或人傳狗 愛協籲市民勿棄養：無證據狗傳人
馬主愛犬低度感染 專家：或人傳狗 愛協籲市民勿棄養：無證據狗傳人
福慧群組增2確診 佛堂師父曾赴峨眉山
福慧群組增2確診 佛堂師父曾赴峨眉山
醫局推算播毒率減至1傳1 料月底140確診
醫局推算播毒率減至1傳1 料月底140確診
已婚同志申公屋被拒 覆核勝訴 房委會：不符夫婦定義 高院裁歧視判恢復輪候
已婚同志申公屋被拒 覆核勝訴 房委會：不符夫婦定義 高院裁歧視判恢復輪候
判辭多次引用QT梁鎮罡案 大狀：兩案將成經典 政府好難再贏
判辭多次引用QT梁鎮罡案 大狀：兩案將成經典 政府好難再贏
黃遠輝：已婚同志申請不多 影響輕微
黃遠輝：已婚同志申請不多 影響輕微
牧師主持同性婚禮 求頒令不違法 覆核敗訴
牧師主持同性婚禮 求頒令不違法 覆核敗訴
律政司覆核 促辱國旗者判監 邀上訴庭列判刑因素 包括侮辱程度
律政司覆核 促辱國旗者判監 邀上訴庭列判刑因素 包括侮辱程度
控方：警追蹤會員資料拘涉襲警婦 山崎麵包稱沒透露
控方：警追蹤會員資料拘涉襲警婦 山崎麵包稱沒透露
醫委會拒受理投訴 術後不舉男覆核勝訴
醫委會拒受理投訴 術後不舉男覆核勝訴
報讀跌一成 恒大料下學年收生減
報讀跌一成 恒大料下學年收生減
涉毁露宿者家當 一警員停職受查
涉毁露宿者家當 一警員停職受查
海關再檢百支含甲醇消毒酒精
海關再檢百支含甲醇消毒酒精
不管含量高低 皮膚吸收可致慢性中毒
不管含量高低 皮膚吸收可致慢性中毒
夾公仔機被撬失限量版海賊王模型
夾公仔機被撬失限量版海賊王模型
近期社會事件為由申請 58研究項目獲延期限
近期社會事件為由申請 58研究項目獲延期限
殉職高級關員吳詠敏 今長眠浩園
殉職高級關員吳詠敏 今長眠浩園
出軌報告港鐵歸咎前線 田北辰：部門主管應革職
出軌報告港鐵歸咎前線 田北辰：部門主管應革職
吃奶後未「掃風」 兩月大男嬰猝死
吃奶後未「掃風」 兩月大男嬰猝死
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】發文盼「光復議會」 籲商家做選民 阿布泰老闆想選進出口界
【Emily】發文盼「光復議會」 籲商家做選民 阿布泰老闆想選進出口界
【Emily】林鄭康美樓視察唔上樓
【Emily】林鄭康美樓視察唔上樓
【Emily】馬蹄露警方「合拍片」 籲防網購口罩騙案
【Emily】馬蹄露警方「合拍片」 籲防網購口罩騙案
【Emily】《5月35日》獲舞台劇獎6提名 籌備重演
【Emily】《5月35日》獲舞台劇獎6提名 籌備重演