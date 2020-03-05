【Emily】高永文：隨便講「封關」非科學態度

高永文噚日食飯期間，用紙巾包住口罩，之後再用番；每次用完米高峰都會用濕紙巾消毒，亦不時用酒精搓手液消毒雙手，佢話自己由SARS至今，睇每個病人前後都會洗手。佢又話喺疫情高峰期鼓勵戴口罩主要係製造氣氛提高市民警惕、製造社交距離，但口罩本身係用以防止傳染他人、阻擋飛沫，防疫功用「冇人講得好準」。

高永文有份協助嘅「全港社區抗疫連線」，近日密密落區派口罩、酒精搓手液等物資畀市民，總召集人陳振彬噚日透露，「連線」由上月6日成立至今，已派出逾200萬個口罩。

「抗疫連線」唔會買貴過4元口罩

陳振彬話，佢哋喺世界各地買口罩，甚至遠至巴西、多明尼加等地入貨，但強調為穩定價格，唔會購入單價逾4元嘅口罩。佢話曾經買入口罩後，貨源遲遲未到，但有唔少商會、有心人都捐出口罩，強調市民抗疫要團結一致，亦希望為未來復課蒐羅更多小童口罩。連線亦與浸大中醫藥學院合作，向市民派發5000服中藥湯包。