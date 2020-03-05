【Emily】發文盼「光復議會」 籲商家做選民 阿布泰老闆想選進出口界

連任至今零競爭 黃定光話交棒

民建聯黃定光由2004年起擔任進出口界議員至今，每次都自動當選，佢早前透露有意交棒。

林景楠喺fb以「光復議會」出帖，話從商4年，一直思考作為商人嘅定位，「由始至終，毋忘初衷」，佢公布「有強烈意向，並會積極考慮參選今年度立法會選舉—功能組別的進出口界別」，並呼籲各位老闆積極成為進出口界選民，「你的一票相當重要」。Emily向林景楠查詢，佢透過助理話現時仍然準備中，有進一步消息會再公布。

選舉事務處數字顯示，進出口界嘅團體、個人選民共有1299人；要做呢個界別選民，需要係例如香港出口商會等不同商會嘅會員，或者領有進口飲用酒類牌照、註冊從事進口供喺香港使用嘅汽車等嘅公司，只要公司喺過去12個月一直運作，就符合資格登記。如果要趕及9月立法會選舉投票，必須喺5月2日之前申請。