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2020年3月5日星期四
港聞二
滯鄂244人返港 3未過探熱禁上機 兩日送回500人 何栢良推算5至25人感染
6婦懷孕逾30周 如測試陰性下周產檢
有人候機無戴罩 醫生：最大敗筆
仍滯留港人 剩一周食物日吃兩餐
馬主愛犬低度感染 專家：或人傳狗 愛協籲市民勿棄養：無證據狗傳人
福慧群組增2確診 佛堂師父曾赴峨眉山
醫局推算播毒率減至1傳1 料月底140確診
已婚同志申公屋被拒 覆核勝訴 房委會：不符夫婦定義 高院裁歧視判恢復輪候
判辭多次引用QT梁鎮罡案 大狀：兩案將成經典 政府好難再贏
黃遠輝：已婚同志申請不多 影響輕微
牧師主持同性婚禮 求頒令不違法 覆核敗訴
律政司覆核 促辱國旗者判監 邀上訴庭列判刑因素 包括侮辱程度
控方：警追蹤會員資料拘涉襲警婦 山崎麵包稱沒透露
醫委會拒受理投訴 術後不舉男覆核勝訴
報讀跌一成 恒大料下學年收生減
涉毁露宿者家當 一警員停職受查
海關再檢百支含甲醇消毒酒精
不管含量高低 皮膚吸收可致慢性中毒
夾公仔機被撬失限量版海賊王模型
近期社會事件為由申請 58研究項目獲延期限
殉職高級關員吳詠敏 今長眠浩園
出軌報告港鐵歸咎前線 田北辰：部門主管應革職
吃奶後未「掃風」 兩月大男嬰猝死
尊子漫畫
【Emily】發文盼「光復議會」 籲商家做選民 阿布泰老闆想選進出口界
【Emily】林鄭康美樓視察唔上樓
【Emily】馬蹄露警方「合拍片」 籲防網購口罩騙案
【Emily】《5月35日》獲舞台劇獎6提名 籌備重演
【Emily】高永文：隨便講「封關」非科學態度
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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