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出軌報告港鐵歸咎前線 田北辰：部門主管應革職

【明報專訊】港鐵前日就去年9月東鐵線列車出軌事故發表調查報告，解釋成因，並將矛頭指向前線維修人員，指他們過於依靠維修經驗，對特別情况認知不足，又沒有上報測量數據。實政圓桌立法會議員田北辰昨表示，只有涉事維修小隊需負責並不足夠，認為維修部主管難辭其咎；又稱過去10年港鐵發生的事故，大多與維修部門有關，不能再縱容管理層，必須將部門主管革職。

鐵路工會：管理層責任難卸

田北辰說，今次出軌事故並無造成嚴重傷亡只是幸運，促請港鐵趁機整頓企業文化。對於田北辰的建議，港鐵昨接受查詢時表示沒補充。

另外，鐵路工會聯合會主席林偉強表示，調查報告指前線員工認知不足的說法對他們不公平，認為管理層亦有責任解決前線維修人員面對的困難。他昨接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，前線員工對鐵路組件的認知，主要由供應商或公司提供，認為港鐵採購組件時應盡量取得更多資料供員工參考。他說，前線員工日常要處理很多問題，管理層應考慮緩急次序，再決定如何跟進。

林偉強認為，令次事件反映認知不足並非只是前線責任，管理層亦有不可推卸的責任。港鐵調查報告指出，去年9月17日紅磡站附近列車出軌原因是路軌間距過闊所致，而涉事位置特殊，維修人員發現問題後曾更換枕木，其後跟進情况時卻過於側重經驗，沒有按數據做復修工作。

相關字詞﹕東鐵線出軌

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