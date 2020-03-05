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近期社會事件為由申請 58研究項目獲延期限

【明報專訊】去年反修例運動期間，理大、中大等多家大學運作受影響，部分科研實驗無法進行。研究資助局截至今年1月底，批出58個研究項目期限延長申請。新冠肺炎疫情進一步打擊科研工作進度，有院校教授向本報表示，有意為近半年內須完成的研究項目申請延期，而長期科研工作雖然暫時未受影響，教授擔心若香港社會環境不安全，會令來港的外地科研人才卻步。

明報記者 林穎茵

根據研資局，截至今年1月底，共有58個研究項目以近期社會事件為由申請將項目期限延長，並獲批准，獲批延期由1至6個月不等。該些研究項目所需年期原定為1至3年，涉及不同範疇，包括生物學及醫學、商學、工程學、人文學及社會科學和自然科學等。延期原因包括研究人員未能進入校園、未能為項目蒐集資料、聘請項目助理研究員受到延誤等。

亦受疫情影響 工序難「在家工作」

除了去年社會事件，最近的疫情亦影響研究工作。理大應用生物及化學科技學系教授、盧家驄天然抗癌藥物研發中心總監梁潤松表示，科研工作有別其他行業，不少工序須於實驗室處理，不能「在家工作」。他以開發藥物為例，部分研究涉及動物實驗及細胞實驗，需時準備及培植，若錯過實驗要求的階段，要重新準備，需時數星期至數月不等。

梁潤松說，因應疫情，相信涉及臨牀實驗的研究將更困難，「病人都不願意參與」，加上部分科研人員來自內地，來港後要隔離14日，工作需時更長。據他了解，多個研究項目需順延，部分要延期數個月，有項目正向資助機構申請延期。

長期研究暫毋須申延期

城大電子工程學系講座教授、太赫茲及毫米波國家重點實驗室主任陳志豪表示，生物及化學學科以外，整體需要以實驗室設備進行的研究項目均受影響。他說，自去年11月，部分與外判公司合作的程序已脫期兩次，至今4個月，項目屬長期研究，暫未需要申請延期；不過，他說半年內結束的項目有必要申請延期。

陳志豪又稱，去年社會環境不穩，小部分來自內地的研究人才取消來港，加上近日疫情，他認為必須提供安全、予人信心的工作環境，才能吸引人才來港工作。

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