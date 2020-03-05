海關再檢百支含甲醇消毒酒精

粉嶺上水元朗藥房有售 海關籲停用

海關商品說明調查科總貿易管制主任徐兆駒稱，早前接獲舉報後，關員在粉嶺一間藥房以75元購入標示容量500毫升、稱聲含75%乙醇的酒精消毒液，產地為內地，海關把樣本交政府化驗所跟進。於周一發出的化驗結果顯示，該樣本含8.2%甲醇及69%乙醇，淨容量為478毫升。

涉違商品說明條例 5人被捕

因產品含甲醇，海關當日即搜查試購藥房及另外3間於粉嶺、上水及元朗的藥房，檢獲110支以55至68元出售的同款酒精消毒液，拘捕1名董事及3名店員，各人涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。經進一步調查後，海關昨午搜查供應涉事酒精消毒液、位於觀塘鴻圖道33號王氏大廈的貿易公司，拘捕一名董事。海關稱案件仍在調查，確實產地及來源仍有待深入調查。海關於行動中亦巡查全港314處零售點，暫未發現同款產品。

徐兆駒稱，甲醇為有毒性的工業用溶劑，可透過皮膚滲入人體導致中毒，損害肝功能，過度吸入最嚴重可致失明及死亡，呼籲市民如已購買同款消毒酒精，應立即停用，商戶若仍有出售，應立即下架。

因應疫情，海關1月27日展開「守護者」行動，截至昨日出動逾2700人次，巡查逾1.8萬間次售賣點，確保市面防疫產品合乎規定。海關於上月21日搜查有20間分店的智文藥房，檢獲174支、甲醇含量逾52%的消毒火酒。