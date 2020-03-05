港聞

港聞二

海關再檢百支含甲醇消毒酒精

【明報專訊】海關根據早前的舉報深入調查後，周一（2日）在4間藥房搜獲110支含甲醇成分的消毒酒精，昨午再到供貨商位於觀塘的貿易公司搜查，行動中先後拘捕5人。海關相信已及時堵截涉違例產品於市面出售，呼籲市民立即停用該款消毒酒精，商戶亦應立即下架。

粉嶺上水元朗藥房有售 海關籲停用

海關商品說明調查科總貿易管制主任徐兆駒稱，早前接獲舉報後，關員在粉嶺一間藥房以75元購入標示容量500毫升、稱聲含75%乙醇的酒精消毒液，產地為內地，海關把樣本交政府化驗所跟進。於周一發出的化驗結果顯示，該樣本含8.2%甲醇及69%乙醇，淨容量為478毫升。

涉違商品說明條例 5人被捕

因產品含甲醇，海關當日即搜查試購藥房及另外3間於粉嶺、上水及元朗的藥房，檢獲110支以55至68元出售的同款酒精消毒液，拘捕1名董事及3名店員，各人涉嫌違反《商品說明條例》及《消費品安全條例》。經進一步調查後，海關昨午搜查供應涉事酒精消毒液、位於觀塘鴻圖道33號王氏大廈的貿易公司，拘捕一名董事。海關稱案件仍在調查，確實產地及來源仍有待深入調查。海關於行動中亦巡查全港314處零售點，暫未發現同款產品。

徐兆駒稱，甲醇為有毒性的工業用溶劑，可透過皮膚滲入人體導致中毒，損害肝功能，過度吸入最嚴重可致失明及死亡，呼籲市民如已購買同款消毒酒精，應立即停用，商戶若仍有出售，應立即下架。

因應疫情，海關1月27日展開「守護者」行動，截至昨日出動逾2700人次，巡查逾1.8萬間次售賣點，確保市面防疫產品合乎規定。海關於上月21日搜查有20間分店的智文藥房，檢獲174支、甲醇含量逾52%的消毒火酒。

上 / 下一篇新聞

滯鄂244人返港 3未過探熱禁上機 兩日送回500人 何栢良推算5至25人感染
滯鄂244人返港 3未過探熱禁上機 兩日送回500人 何栢良推算5至25人感染
6婦懷孕逾30周 如測試陰性下周產檢
6婦懷孕逾30周 如測試陰性下周產檢
有人候機無戴罩 醫生：最大敗筆
有人候機無戴罩 醫生：最大敗筆
仍滯留港人 剩一周食物日吃兩餐
仍滯留港人 剩一周食物日吃兩餐
馬主愛犬低度感染 專家：或人傳狗 愛協籲市民勿棄養：無證據狗傳人
馬主愛犬低度感染 專家：或人傳狗 愛協籲市民勿棄養：無證據狗傳人
福慧群組增2確診 佛堂師父曾赴峨眉山
福慧群組增2確診 佛堂師父曾赴峨眉山
醫局推算播毒率減至1傳1 料月底140確診
醫局推算播毒率減至1傳1 料月底140確診
已婚同志申公屋被拒 覆核勝訴 房委會：不符夫婦定義 高院裁歧視判恢復輪候
已婚同志申公屋被拒 覆核勝訴 房委會：不符夫婦定義 高院裁歧視判恢復輪候
判辭多次引用QT梁鎮罡案 大狀：兩案將成經典 政府好難再贏
判辭多次引用QT梁鎮罡案 大狀：兩案將成經典 政府好難再贏
黃遠輝：已婚同志申請不多 影響輕微
黃遠輝：已婚同志申請不多 影響輕微
牧師主持同性婚禮 求頒令不違法 覆核敗訴
牧師主持同性婚禮 求頒令不違法 覆核敗訴
律政司覆核 促辱國旗者判監 邀上訴庭列判刑因素 包括侮辱程度
律政司覆核 促辱國旗者判監 邀上訴庭列判刑因素 包括侮辱程度
控方：警追蹤會員資料拘涉襲警婦 山崎麵包稱沒透露
控方：警追蹤會員資料拘涉襲警婦 山崎麵包稱沒透露
醫委會拒受理投訴 術後不舉男覆核勝訴
醫委會拒受理投訴 術後不舉男覆核勝訴
報讀跌一成 恒大料下學年收生減
報讀跌一成 恒大料下學年收生減
涉毁露宿者家當 一警員停職受查
涉毁露宿者家當 一警員停職受查
不管含量高低 皮膚吸收可致慢性中毒
不管含量高低 皮膚吸收可致慢性中毒
夾公仔機被撬失限量版海賊王模型
夾公仔機被撬失限量版海賊王模型
近期社會事件為由申請 58研究項目獲延期限
近期社會事件為由申請 58研究項目獲延期限
殉職高級關員吳詠敏 今長眠浩園
殉職高級關員吳詠敏 今長眠浩園
出軌報告港鐵歸咎前線 田北辰：部門主管應革職
出軌報告港鐵歸咎前線 田北辰：部門主管應革職
吃奶後未「掃風」 兩月大男嬰猝死
吃奶後未「掃風」 兩月大男嬰猝死
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】發文盼「光復議會」 籲商家做選民 阿布泰老闆想選進出口界
【Emily】發文盼「光復議會」 籲商家做選民 阿布泰老闆想選進出口界
【Emily】林鄭康美樓視察唔上樓
【Emily】林鄭康美樓視察唔上樓
【Emily】馬蹄露警方「合拍片」 籲防網購口罩騙案
【Emily】馬蹄露警方「合拍片」 籲防網購口罩騙案
【Emily】《5月35日》獲舞台劇獎6提名 籌備重演
【Emily】《5月35日》獲舞台劇獎6提名 籌備重演
【Emily】高永文：隨便講「封關」非科學態度
【Emily】高永文：隨便講「封關」非科學態度