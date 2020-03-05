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涉毁露宿者家當 一警員停職受查

【明報專訊】深水埗警區上月24日在通州街公園一帶進行代號「晴天」的反罪惡行動，其間有警員被指粗暴對待露宿者，破壞露宿者的家當。警方昨晚稱高度關注事件，承認有警員涉嫌毀壞現場物件，一名涉事警員已被即時停職。協助露宿者的林國璋牧師昨回覆，若涉事露宿者願意，會陪同他們報案跟進，並會要求康文署保留當晚閉路電視片段作證據。

其中一名露宿者山哥於前日向傳媒表示，2月24日當晚6時許，5名警員到公園搜查露宿者物品，有警員腳踢其背，命令他離開牀位，有警員在檢查身分證後，隨手拾起球棍及槌子打爛他的家當，包括數個膠箱、罐頭、豉油及米。

警：高度關注 交重案組刑事調查

警方前日回應稱，「任何人如認為遭警方不合理對待，可向投訴警察課投訴」。至昨晚，警方稱當日有警員涉嫌毀壞現場物件，警方高度關注，已將案件交由西九龍總區重案組刑事調查，一名涉事警員已被即時停職。警方重申，絕不容許警員有任何違法違紀行為，會公平公正、嚴肅依法跟進事件。

警方消息指出，案發地點多年來有露宿者及吸毒者聚集，涉案警員當時使用棒狀硬物調查現場環境，有露宿者的儲物箱被敲爛。

林國璋牧師：能否立案成疑問

林國璋牧師表示，前日見記者後，收到一名自稱警民關係組的警員來電，聲言對其指控感震驚，反問他「點解一口咬定係警方做」，並要求他在社交媒體澄清，但遭他拒絕。他稱至昨晚警方承認事件，「當然是好事」，但「過去大半年（反修例）都沒有一個警員被捕」，對能否立案成疑問。他稱當日警方用作破壞物品的槌仔已不知所終，會先了解露宿者意願，若他們願意，會陪同他們報案跟進。他續稱，同樣跟進事件的立法會議員邵家臻已去信康文署，要求保存通州街公園內兩支拍攝到現場的閉路電視片段，以保留證據。

相關字詞﹕粗暴對待露宿者 刑事毀壞 通州街公園 警方

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