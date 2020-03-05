控方：警追蹤會員資料拘涉襲警婦 山崎麵包稱沒透露

被告陳美霞，被控於2019年11月3日在大埔超級城C區襲擊正執行職務的警員X。據了解，片段拍攝到疑似被告無戴口罩，徒手打警員的頭、用右腳踢警員的腿，警員沒有外傷。

片段見買包 警查地址拉人

控方昨申請押後案件，待警方翻查片段及證實片段是否連貫，以及檢驗被告手機。

控方稱，片段顯示被告沒理會警方警告，仍身處非法集結現場，她並在社交媒體發帖透露身處相關地點，將考慮加控非法集結罪。裁判官問道「事發到拘捕至少有3個月，基於咩去指控佢（被告）？」控方回應稱，當日有片段拍攝到被告在麵包店買麵包，被告有用會員卡，「警方向山崎麵包索取會員卡資料，之後再搵到地址等資料」。

裁判官批准被告以5000元保釋，其間不得離港，並且須遵守宵禁令，另外，被告亦需禁足大埔超級城C區。裁判官將案押後至4月29日在粉嶺裁判法院再訊。

山崎：根本沒填地址

香港山崎麵飽有限公司昨晚發表聲明，稱警方於今年1月發信要求該公司提供相關者的會員資料，但由於信件並非正式法庭命令，山崎無作任何回應；此外，山崎翻查會員資料庫，發現該會員根本沒有填寫地址，故山崎未能提供有關資料。該公司又稱，基於個人私隱條例，不會在沒有有效法律文件要求下透露會員資料。

【案件編號：KTCC266/2020】

（反修例風暴）