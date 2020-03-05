牧師主持同性婚禮 求頒令不違法 覆核敗訴

申請人為牧師Balaoro Marietta S.，答辯人為律政司長。申請方早前稱，涉案儀式只屬靈性的寬慰，不受《婚姻條例》規管。答辯方同樣同意相關儀式不屬正式婚禮，申請人雖曾被捕，但其後獲告知不會被起訴。

官：民事法庭不具裁定是否帶刑責功能

高院法官周家明判辭表示，一男一女自願終身結合屬本港的婚姻概念，故LGBTS舉行的儀式既沒法律效力，亦不等於違法。不過，周官同時拒絕裁定涉案儀式是否違反《婚姻條例》，認為除了特殊情况外，民事法庭不具裁定某行為是否帶刑責的功能，裁定法庭今次毋須運用酌情權頒令聲明。

至於申請方爭議刑事檢控專員沒提供「沒刑責和檢控風險」的證明，周官認為，如申請人的行為沒違反任何控罪，他根本毋須向對方索取任何證明，裁定刑事檢控專員有權不發出相關證明。

【案件編號：HCAL1188/19】