黃遠輝：已婚同志申請不多 影響輕微

房委會資助房屋小組主席黃遠輝表示，尊重法庭裁決，但目前房委會無足夠數據評估於今次判決下，有多少已婚同性伴侶合資格申請公屋，亦難以評估對公屋輪候時間的影響。他個人估計，合資格申請公屋的已婚同性伴侶數目不會太多，相信對整體公屋輪候時間影響輕微。他稱，會於下周二房委會資助房屋小組會議查詢就裁決後的跟進工作。

招國偉：料影響公屋繼承資助房屋政策

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉表示，今次裁決對公營房屋政策產生深遠影響，特別是房委會對家庭組成中的「夫婦」定義會否改變，料影響包括公屋天倫樂計劃、公屋繼承，以至申請資助房屋等政策。他認為，今次裁決或鼓勵部分已婚同性伴侶，由目前以一人家庭名義申請公屋轉為家庭申請。

除房委會外，現時房協亦有提供出租單位。房協回覆，已停止接受申請甲類及乙類出租單位。對於日後推售的資助房屋會否准許已婚同性伴侶申請，房協稱，轄下資助出售房屋的申請資格，須配合政府的房屋政策。市建局回覆，就擁有外地同性婚姻關係的人士以家庭申請人身分申請首置單位，市建局將在制定首置單位發售安排時，與政府商討。

平機會表示，知悉並尊重法庭的裁決，雖然平機會沒法定權力處理性傾向歧視和婚姻法的立法事宜，但一直以促進者角色，推動社會就保障性小眾權利進行公開和理性討論。