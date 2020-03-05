判辭多次引用QT梁鎮罡案 大狀：兩案將成經典 政府好難再贏

引用梁鎮罡案「4步原則」

不接納「維護異性婚姻」合理化政策

法官周家明在本案判辭中，大篇幅援引以上兩案，包括引QT案中，政府在實施一項使不同人有不同待遇的政策時，須附以非常「重大」（weighty）理由才可避免歧視。周官又將終院處理梁鎮罡案中採取「4步原則」（4-step justification test）套用至本案。原則考慮到，政策對不同人的不同待遇是否出於正當目的、政策是否與目的有關、政策是否必須實行以達至目的、政策是否在社會利益與個人權利之間達至平衡。

周官指出，房委會利用「維護傳統家庭及異性婚姻在社會的獨有性」合理化政策決定，正正是終院在梁鎮罡案中所不接納的，周官亦因而亦判房委會敗訴。

有大律師說，未來尚有數宗關於同志平權的待審案件，估計法庭均會以QT及梁鎮罡兩案作例，認為在同性伴侶分配福利範疇上，「政府好難再贏」。大律師續稱，今次案件勝訴是「正路，預咗」，又稱公共資源不足非鼓勵歧視藉口。