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已婚同志申公屋被拒 覆核勝訴 房委會：不符夫婦定義 高院裁歧視判恢復輪候

【明報專訊】一名男同志海外婚後返港申請公屋，在符合入息資格下，被房屋委員會以不符「夫婦」定義而拒絕申請。他早前提司法覆核，認為房委會決定涉及性取向歧視，昨日獲判勝訴。高院法官在判辭中表明，低收入已婚同志同樣有住屋需求，相信需求不比異性伴侶低，雖說房委會協助異性伴侶置業的理由合理，但會方未能證明已婚同志加入輪候冊如何造成影響，政策已構成性取向歧視，違反《基本法》及《人權法》。法庭頒令撤銷房委會決定，事主的公屋申請恢復，毋須重新輪候。

男申請人Nick Infinger前年1月在加拿大與丈夫結婚，兩人均為香港永久性居民，同年3月9日以「一般家庭」身分申請公屋。法庭昨日頒下命令，撤銷房委會的決定，其「一般家庭」公屋申請獲恢復，毋須重新輪候。申請人透過代表律師稱，本港同志權益再次受法庭肯定，判決再一次顯示香港LGBTI（男女同性戀者、雙性戀者、跨性別人士及雙性人）族群正面臨具歧視性違憲的政策，反問：「到底需要多少裁定政府敗訴的裁決，才可令政府不再依據帶有歧視性的政策，和推出針對LGBTI族群的反歧視法呢？」

房委會表示，目前只接獲唯一一宗同性配偶公屋申請，會方將詳細研究判辭，並徵詢法律意見，以作適當跟進。數據顯示，截至去年年底，一般公屋申請約有151,900宗，平均輪候時間為5.4年。

官：同志住屋需求不比異性戀低

高院法官周家明在判辭中指出，公屋制度旨在為低收入家庭提供住屋，已婚同志和異性家庭之間的差異與分配原意無關，低收入已婚同志的住屋需求不會比異性家庭低，直指案件關鍵是不同性取向者面對的不同待遇。

周官認同公屋單位有限，亦認為房委會先顧及普遍的異性家庭合理，但他表示社會資源總是有限，房委會不應過分強調公屋分配的零和性（zero-sum），反而應審視分配過程有否涉歧視，排除個別群體於制度外的決定是否合乎比例。

指房會未證明令異性伴侶輪候時間增加

周官續稱，將已婚同志排除輪候隊伍外，理論上增加異性伴侶置業機會，惟房委會未能提供已婚同志的申請數字，亦無法證明已婚同志加人隊伍後，使異性伴侶輪候時間增加。故此，基於缺乏足夠客觀證據，法庭不接納政策與房委會方針相稱。

除此之外，房委會亦指出同性婚姻的概念「迥異、複雜、多變」，一些接納同性婚姻的海外國家，與香港法律及政府制度不同，房委會審查時面對一定困難。周官反駁，根據房委會現行機制，申請個案可以逐一審查，房委會亦無法證明審查海外註冊的已婚同志，較審查海外註冊的異性伴侶困難，直斥不樂見（not impressed）房委會如此辯駁。

黃碧雲：性小眾平權里程碑

周浩鼎：動搖婚姻制度 冀政府盡快上訴

民主黨黃碧雲形容，案件是本港性小眾爭取平等公民權利的重要里程碑，人民力量陳志全則呼籲房委會不要上訴，盡快落實裁決。

經民聯梁美芬質疑裁決不公，強調本港婚姻制度不能隨便由司法機構決定，稱社會大部分人希望維護一夫一妻制，其中牽涉撫養權等權利。民建聯周浩鼎則表示，今次判決「茲事體大」，隨時會動搖一男一女的婚姻制度，希望政府盡快研究判辭並提出上訴。

【案件編號：HCAL2647/18】

相關字詞﹕同性配偶福利 司法覆核 公屋 公屋輪候時間5.5年 同志平權

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