醫局推算播毒率減至1傳1 料月底140確診

醫管局以本港於1月30日至2月26日確診個案利用數學模型推算，2月13日前的個案傳播率是1病人傳2.3至2.68人；2月13日至26日期間減至1病人傳1人。醫管局策略發展總監李夏茵形容，本地新冠病毒人傳人情况「有很大的轉變」，料與早前實施停課、關閉口岸、及早隔離病人等措施有關。

李夏茵稱，根據現有傳播情况推算，本地感染個案或由現時約100宗增至本月底140宗，未計算從湖北回港者中可能有的輸入個案，但相信會較鑽石公主號相關確診個案少。

重建影響 隔離病牀減百張

醫管局早前多次宣布共有1400張負氣壓隔離病牀，李昨透露，受醫院重建計劃影響，病牀可用總數料減至1272張，但相信足夠應付至3月底的疫情。由於疫情有可能突然轉差，醫管局斥資約1000多萬元，為每個聯網改裝約兩個普通病房至符合負壓規格，料400至500張相關病牀下月啟用。另外，李夏茵表示會持續與政府商討，如增建傳染病中心，選址或優先考慮北區醫院。第一個十年醫院發展計劃亦將為醫管局增加約100張負氣壓隔離病牀。

（抗疫新階段）