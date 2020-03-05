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福慧群組增2確診 佛堂師父曾赴峨眉山

【明報專訊】北角「福慧精舍」疫情未停，昨增兩確診，二人均無病徵。其中獨居佛堂的師父，病毒測試一度呈陰性及不確定，至昨日確診。連同另一與曾赴佛堂僱主同住的女傭，佛堂群組累計18人染疫。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨披露，佛堂師父1月曾赴四川省峨眉山市，病發時間未明，未能肯定是否佛堂群組的「零號病人」，意指疫情擴散時首個被病毒感染，並開始散播病毒的患者。

昨累計104確診 1疑似

昨累計105宗個案，包括104宗確診及1宗疑似個案為「鑽石公主」號56歲男乘客。首批公主號乘客昨晚完成14日檢疫，除了2名患者留院，106人昨晚起離開駿洋邨。

佛堂群組再多2人染病，包括獨居北角美輪大廈一樓「福慧精舍」的43歲佛堂師父，為本地男子，1樓廁所水龍頭與佛書早前被驗出對病毒呈陽性。他2月23日入住檢疫中心，5日後抽取深喉唾液，對病毒呈陰性；3月2日再檢測，但結果不確定，至昨確診。另一染病57歲女子是家傭，僱主是曾赴佛堂、居紅山半島的57歲女患者。她3月3日深喉唾液樣本結果不確定，至昨確診。

最新女患者曾赴印度 3月1日出席婚宴

另一宗輸入個案是有長期病患、與丈夫及家傭同住跑馬地樂陶苑維勝閣的69歲女子，她曾於1月31日至2月24日赴印度，2月23日在當地肚瀉。返港後2月28日發燒，兩度向中醫求診。3月3日到貝夫人普通科門診診所，深喉唾液樣本昨對病毒呈陽性。她3月1日到根德道5號出席婚宴。

張竹君透露，佛堂師父1月17至20日到四川峨眉山，會再向內地當局了解其外遊史。她說未能肯定他是否佛堂群組的「零號病人」，仍需調查。對於其病毒測試結果先陰後陽，她說他可能當時未感染，或很早期已感染但沒病徵，在病情尾段才驗出病毒，但仍有待觀察。

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，現有資料顯示，武漢最早去年11月出現感染個案，至1月中下旬個案遍佈各省市，不排除法師赴四川時受感染，或是佛堂群組的「零號病人」。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕新型冠狀病毒 佛堂 福慧精舍

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