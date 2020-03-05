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馬主愛犬低度感染 專家：或人傳狗 愛協籲市民勿棄養：無證據狗傳人

【明報專訊】確診馬主周巧兒的寵物松鼠狗，其鼻腔樣本被3度驗出對新型冠狀病毒呈「弱陽性」反應，但沒有病徵。漁農自然護理署稱，包括世界動物衛生組織等的專家一致認為狗受「低程度感染」，「很可能」由人傳狗。若狗最終確診，或會成為全球首宗狗感染個案。有專家稱狗主早受感染，弱陽性結果只顯示松鼠狗曾接觸病毒，亦沒證據顯示狗能將病毒傳人。愛護動物協會呼籲市民勿棄養寵物。

世界衛生組織發言人表示，正與香港當局及專家合作，了解狗是否能受感染或從環境沾染病毒。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌建議，相隔7至10日為該松鼠狗抽血驗抗體，如抗體水平上升，代表已受感染；若兩次檢驗均為陰性，即沒受感染。

周巧兒兄嫂昨確診 群組第四人

周巧兒感染群組涉及家傭、胞兄周秉亮，以及昨日確診的兄嫂，另有其年屆17歲的松鼠狗。漁護署於2月28日凌晨首次公布，27日從松鼠狗口腔及鼻腔樣本中，驗出對病毒呈弱陽性反應；署方昨再公布，於2月28日抽取的口腔及鼻腔樣本，以及3月2日抽取的鼻腔樣本，均對病毒呈弱陽性反應。

漁護署發言人表示，曾徵詢香港大學公共衛生學院、香港城市大學動物醫學及生命科學院、世界動物衛生組織專家意見，他們一致認同，結果顯示狗已低程度感染病毒，並「很可能」由人類傳染。松鼠狗目前沒有病徵，正於港珠澳大橋口岸動物居留所接受檢疫。居留所有另一狗隻正接受檢疫，對病毒測試呈陰性，兩犬各自留在獨立房間。

漁署籲接觸寵物要洗手 勿親吻

漁護署指出，會在反覆測試後呈陰性後，才會交還松鼠狗予主人。署方強調，沒有證據顯示寵物會傳播新型冠狀病毒，或因此生病。發言人提醒養寵物者要經常保持衛生，包括接觸寵物或其食物及物品前後要洗手，避免親吻動物，並保持家居清潔；身體不適應避免與動物接觸。

學者：SARS經驗 貓狗感染不傳人

城大動物醫學及生命科學院傳染病及公共衛生學系伴侶動物健康及疾病講座教授Vanessa Barrs表示，2003年SARS期間有狗對病毒呈低程度感染，SARS經驗顯示感染病毒的貓狗不會生病，亦不會將病毒傳人。弱陽性結果只顯示松鼠狗曾接觸病毒。由於主人早受感染，對結果並不意外。

獸醫黎昌生稱，新型冠狀病毒透過與人類ACE2受體感染人體，狗體內亦有ACE2，不排除狗隻可能因此感染，有待研究確認；但不代表病毒能在狗體內繁殖，或具傳染力而傳人。他呼籲狗主勿驚慌及棄養，人類感染狗的風險高於狗傳人，他建議暫時取消狗隻聚集的活動，但可如常放狗，回家後以洗手液為狗的足部清潔。

香港愛護動物協會表示，公眾必須了解狗被感染並不等於具傳染性或能夠傳播病毒，亦沒有證據顯示病毒由寵物傳人；提醒主人保持衛生，如懷疑自己感染病毒，應考慮限制寵物接觸。

周秉亮周一（2日）確診，其62歲妻子昨日確診，兩夫婦均無病徵。他們2月22日在金鐘萬豪酒店出席女兒婚宴，與周巧兒同枱。正接受檢疫的幫港出聲發起人周融向本報表示，他與上述3名確診者同枱，自己暫無病徵，仍未接受病毒測試，「不擔心」染疫。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕弱陽性 松鼠狗 新型冠狀病毒

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