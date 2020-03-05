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仍滯留港人 剩一周食物日吃兩餐

【明報專訊】港府今日繼續以包機接載滯留湖北港人，但仍有大批港人在武漢或其他城市未獲通知可登機回港。滯留天門市的曾先生說，自上周登記返港後，港府再沒聯絡他。患高血壓的他質疑界定緩急先後的標準，「高血壓好像好普通，但染上武漢肺炎都可以很危險」。

不獲「健康碼」 無法外出

曾先生說，天門市政府最近推出「健康碼」，要出示綠色健康碼方可獲准到公眾地方，但系統不開放予港澳居民登記，故他不能外出採購必需品，其一家三口留在家中，只剩菜、米和蛋，分量約夠一周食用，他說為節省食物，現時每日只吃兩餐。患高血壓的他原定下月1日在香港覆診，但考慮仍無歸期及要強制檢疫14天，有心理準備無法覆診，形容自己「看不到將來」。

另有身在武漢的港人亦未能回港，包括29歲的馮小姐及其丈夫。馮在香港念醫學博士學位，需回港完成實驗報告方可畢業；她說現時非常焦急，擔心要延遲畢業，僱主也希望她盡快返回崗位。她說獲港府通知因機位不夠而無法回港時心情失望，「得知有政府包機後已馬上收拾好行李」，現在只好繼續等候。

民主黨立法會議員涂謹申說，昨見港府專機安排可行，建議盡快公布第二批專機的時間表及安排。

政制及內地事務局聶德權昨稱會策劃往後行動，現階段需先完成今日的專機安排。

（抗疫新階段）

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