有人候機無戴罩 醫生：最大敗筆

獲派杯麵 除口罩吃

聶德權：保持距離進食屬合理

本報綜合3名昨乘首班專機的港人行程，他們早上約10時由當地政府派私家車或旅遊巴接載，與3至8名港人共乘一車往機場，離開小區時須由檢疫站人員量體溫。到達機場後，港府人員再為乘客量體溫和派發「防疫禮包」，內有酒精濕紙巾、口罩、防護衣等，有專人教穿防護衣。候機時，乘客再獲發杯麵、水果等餐點。

政制及內地事務局長聶德權稱，回港者旅途長，所以在機場提供小食，乘客進食時雖要脫口罩，但只要保持距離，做法屬合理。

本報從網上片段所見，昨午有人在候機區人群中沒戴口罩，他當時並非進食。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超形容為最大敗筆，「戴口罩這些不費吹灰之力的事，（政府人員）為何不『執緊少少』？」他說新冠肺炎有很多隱形病人，若該人屬染疫又不戴口罩，對所有人都構成風險。

所有機上乘客按要求全程穿保護衣及戴口罩，互相分隔1至2個空位。專機昨午約5時抵港，乘客再量體溫方下機。政府為首班專機109人安排8輛旅遊巴，每輛載約15人，約晚上7時陸續到達駿洋邨檢疫中心。

（抗疫新階段）