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6婦懷孕逾30周 如測試陰性下周產檢

【明報專訊】首批滯留湖北港人昨日返港，當中有13名孕婦，分別懷孕4至36周。醫管局表示，下周會送懷孕30周以上、病毒測試呈陰性的孕婦入院檢查。有婦產科醫生建議，孕婦若在檢疫期間需作產前檢查或入院分娩，應送入隔離病房。

昨從武漢回港、懷孕31周的陳女士說對回港感開心及激動，但擔憂回港途中會交叉感染，有準備好口罩、清潔用品等。另一名懷孕36周的陳太說，甫登機便有醫生為她檢查，並安排她坐在前方以便照顧。

醫管局稱，抵港孕婦若出現病徵或作動等，會由機場直接送往瑪嘉烈醫院；否則會送到火炭駿洋邨檢疫，作病毒及抗體測試。回港者中約有5至6名孕婦懷孕超過30周，醫管局稱若孕婦病毒測試呈陰性，稍後會被安排到醫院接受超聲波等產檢，約每周一次，完成後送返駿洋邨繼續檢疫。醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲昨在記者會稱，會安排對病毒檢測呈陰性的孕婦於完成14日檢疫後再做產檢。

立法會議員葛珮帆說曾與衛生署人員通話，得悉返港孕婦會入住駿洋邨第二座，樓內設小型醫護中心，有醫護為所有返港者做基本健康檢查，之後兩天會安排孕婦分流到設有隔離設施和婦產科的醫院做產檢。

婦產科醫生倡隔離病房做產檢分娩

婦產科專科醫生靳嘉仁說，孕婦在檢疫期間如需要到醫院做產檢或分娩，建議當局安排專車接送，並送到有隔離設施的病房或隔離負壓產房，孕婦分娩後，其嬰兒亦要暫時與母分隔，待母子檢測結果完成，才可接觸。

（抗疫新階段）

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