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滯鄂244人返港 3未過探熱禁上機 兩日送回500人 何栢良推算5至25人感染

【明報專訊】逾3000港人滯留湖北逾月，港府昨今兩日安排4班專機接載首批530多人回港，昨日兩班共載回244人，較原定258人少14人。政制及內地事務局長聶德權稱，該14人中有3人未能通過體溫檢測而未能上機，一名孕婦則改為今日出發。專家估計，昨今兩日回港的約500人中，約有5至25人感染新型肺炎；食物及衛生局長陳肇始則稱難以估算感染人數。

港府昨日兩班專機共接載244人由武漢回港。聶德權說，當中包括200名滯留武漢市的港人、44名武漢以外的孕婦、應屆文憑試考生及患有癌症等的緊急個案。聶今日會再帶隊到武漢接回當地港人及周邊的緊急個案。

共14人無上專機 當中9人棄乘

昨原預定共258人回港，最終僅得244人，聶德權解釋未有按計劃回港的14人中，有3人未能通過體溫檢測，其中一人的一名家屬決定留下，另外有一名孕婦改今天專機回港，其餘9人最後決定不乘專機。被問到如何處理未能通過體溫檢測的港人，聶說其中一人被送回原來的小區接受隔離及觀察。

未過探熱者送回小區隔離

聶說，40多名港府工作人員前往武漢當地，行動主要範圍在機場內，會即日乘專機往返，全程戴口罩和合適防護裝備，回港後會作醫學監察，並減少與公眾見面。

兩班專機分別於昨午約5時及晚上約10時抵港，返港者隨即由專車直送火炭駿洋邨接受14日強制檢疫。陳肇始稱，返港者若出現病徵，將被送院，他們到達駿洋邨後需消毒、洗澡、更衣等，而昨返港者今日會接受病毒測試並抽血驗抗體。被問到為何不即晚檢測，陳肇始說返港者或已疲累，並說專家建議測試早上起牀後「第一啖」唾液樣本。

陳肇始稱難估計回港者染病人數

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨接受港台節目《千禧年代》訪問時稱，按現時湖北及武漢約0.1％至0.5%感染率，再乘10倍計算，估計首批回港約500人中，有5至25人稍後會確診感染新型肺炎，而現時回港者可能是感染後已康復或仍在潛伏期。陳肇始則稱，由湖北返港者原分散不同地方，難估計多少人會受感染。

特首林鄭月娥昨在facebook發文稱，是次行動比上月接載「鑽石公主」號郵輪港人返港的行動規模更大，對個人健康和公共衛生的要求更高。

湖北30多個城市現仍有逾千港人滯留（見另稿），被問到何時再安排第二批包機，聶德權說會盡快去做，但稱要處理首批行動後，再與當地政府商討，以及需考慮首批港人回港後檢疫設施和醫療系統情况。

明報記者

（抗疫新階段）

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