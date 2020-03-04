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港聞二

【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？

【明報專訊】立法會選舉9月舉行，各大政治陣營正密密籌備。據了解，民主派前晚曾開會討論九龍東立法會初選問題，席上出現一位「特別嘉賓」，就係一直喺港島海怡做地區工作嘅香港眾志秘書長黃之鋒。Emily聽聞，之鋒或有意轉戰九東。Emily就問過之鋒，但佢截稿前未有回覆。

素人「女神」區議員亦有興趣

坊間一直估計之鋒有意出戰港島區，最近亦有新說法，話佢改為幫人「抬轎」。不過，最新消息話佢有意喺九東出戰。九東多年來一直係相對平靜、無咩驚喜嘅選區，但Emily聽聞，當區有素人有意參選，包括網上甚高人氣嘅素人「女神」區議員。如果之鋒加入戰團，相信會為九東帶嚟新局面。

廿幾歲嘅之鋒，經歷嘅事好多，佢早前出版英文個人傳記 UnfreeSpeech: The Threat to Global Democracy and Why We Must Act, Now。佢近日收到新書後，立即親自送書畀民主黨創黨主席李柱銘（馬丁） ，話要多謝馬丁多年嘅照顧同提攜。

出版個人傳記 收書即送馬丁

之鋒話新書陸續喺美國、英國、德國等多國發售，香港都有得賣。佢話喺雨傘運動一周年時有機會去華盛頓，到美國國會同國務院參加游說工作，係源於馬丁嘅邀請；如果當年無馬丁邀請，就未必有後來眾志全力投入國際連結，同推動《香港人權與民主法案》嘅網絡，佢多謝馬丁為民主運動國際戰線打下根基，令年輕人可傳承得更好。

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