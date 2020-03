【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？

素人「女神」區議員亦有興趣

坊間一直估計之鋒有意出戰港島區,最近亦有新說法,話佢改為幫人「抬轎」。不過,最新消息話佢有意喺九東出戰。九東多年來一直係相對平靜、無咩驚喜嘅選區,但Emily聽聞,當區有素人有意參選,包括網上甚高人氣嘅素人「女神」區議員。如果之鋒加入戰團,相信會為九東帶嚟新局面。

廿幾歲嘅之鋒,經歷嘅事好多,佢早前出版英文個人傳記 UnfreeSpeech: The Threat to Global Democracy and Why We Must Act, Now。佢近日收到新書後,立即親自送書畀民主黨創黨主席李柱銘(馬丁) ,話要多謝馬丁多年嘅照顧同提攜。

出版個人傳記 收書即送馬丁

之鋒話新書陸續喺美國、英國、德國等多國發售,香港都有得賣。佢話喺雨傘運動一周年時有機會去華盛頓,到美國國會同國務院參加游說工作,係源於馬丁嘅邀請;如果當年無馬丁邀請,就未必有後來眾志全力投入國際連結,同推動《香港人權與民主法案》嘅網絡,佢多謝馬丁為民主運動國際戰線打下根基,令年輕人可傳承得更好。