八成停課幼園生 日望屏幕逾句鐘 教大：超世衛標準

一成七花逾4小時

教大幼兒教育學系上月19至22日，透過社交平台收集6702名幼稚園及小學生的家長回應，了解停課期間兒童學習情况和家長困難等。調查發現，近七成幼稚園及逾八成的小學生家長表示子女在家學習遇到困難，當中包括子女欠缺專注、其他家庭成員打擾及父母欠缺相關知識等，擔心學習進度會因此落後。

根據世衛指引，5歲以下幼兒每日平均使用電子屏幕時間不應超過1小時。調查發現，近八成受訪幼稚園學生的家長表示子女每日平均花多於1小時使用電子屏幕產品學習和娛樂，超過世衛建議的標準，而子女使用相關產品時，多數無成人在旁陪伴或指導。

學者：應平衡網上非網上學習

教大幼兒教育學系副教授兼副系主任劉怡虹稱，學校應設計不同類型的學習活動，平衡網上及非網上學習，避免年幼學生花太長時間透過電子屏幕學習。她舉例，有學校辦網上體育課，可考慮改以短片介紹動作，再由家長教導子女，避免子女長時間盯着屏幕。她又稱，學校應加強家校溝通，提出學習任務時應考慮是否有足夠配套協助家長；並建議學校定時收集家長意見，根據年級及年紀調節學習活動。