港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響

港大中大理大科目退步多於進步

QS公布48個學科的排行榜,本港9間院校共161科上榜,其中51科排名跌,30科名次升。161科之中,港大、中大、理大的退步學科數量多於進步學科。排名下跌的科目包括港大政治與國際研究、港大醫學、中大社會政策與行政管理、理大酒店與康樂管理等(見表)。

QS發言人Jack Moran回覆本報查詢稱,本港大學表現略跌,主因是「學術聲譽」(Academic Reputation)得分跌。至於新冠病毒疫情對的影響,Moran稱收集的數據為爆發疫情前,而因疫情實施出入境管制措施,料對研究及學術交流帶來一定影響,目前尚待觀察。

主因學術聲譽得分跌

就反修例事件,Moran稱觀察到本港大學的「學術聲譽」得分跌,該指標主要調查全球9.4萬學者的意見,但沒有要求學者詳細解釋評分原因。他補充,部分大學是示威活動的核心(at the heart of the protests),亦難排除反修例事件已造成影響。

Moran強調本港大學於全球仍有高競爭力,未來需繼續吸引學生及學者來港交流,QS將檢視本港大學的國際化,於6月發表的世界大學排名將進一步評估社會運動對大學的影響。理大稱,評估一所大學成功與否不能單憑排名來衡量,仍須考慮多方因素,繼續努力不懈。中大、港大均稱會繼續追求教研卓越。

學術界促政府撥資源「停針對」

城大教職員協會主席謝永齡稱,本港大學面對挑戰之一為內地大學冒升得快,本港大學研究經費及人數不及內地,「望塵莫及」。他又說,除非政府改變,投放更多資源於大學研究,否則本港大學排名前景不樂觀。大學及專上院校工會聯盟副理事長莊耀洸稱,政府早前臨時抽起大學興建大樓的撥款,認為政府要做的事是「不要針對、阻撓、干預大學」,否則大學排名長遠會有更大影響。