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港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響

【明報專訊】國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布2020年世界大學學科排名，涉及48個學科。香港大學共39科上榜，當中21科排名下跌，QS稱港大、香港中文大學、香港理工大學亦有退步，形容本港大學表現略為下跌（slight decline）。QS稱難以明確分析原因，提及部分大學是示威活動的核心，不排除反修例事件對排名產生影響，但強調即使本港動盪，本港大學仍在全球有很高聲譽，且整體評價與去年同期沒明顯變化。

港大中大理大科目退步多於進步

QS公布48個學科的排行榜，本港9間院校共161科上榜，其中51科排名跌，30科名次升。161科之中，港大、中大、理大的退步學科數量多於進步學科。排名下跌的科目包括港大政治與國際研究、港大醫學、中大社會政策與行政管理、理大酒店與康樂管理等（見表）。

QS發言人Jack Moran回覆本報查詢稱，本港大學表現略跌，主因是「學術聲譽」（Academic Reputation）得分跌。至於新冠病毒疫情對的影響，Moran稱收集的數據為爆發疫情前，而因疫情實施出入境管制措施，料對研究及學術交流帶來一定影響，目前尚待觀察。

主因學術聲譽得分跌

就反修例事件，Moran稱觀察到本港大學的「學術聲譽」得分跌，該指標主要調查全球9.4萬學者的意見，但沒有要求學者詳細解釋評分原因。他補充，部分大學是示威活動的核心（at the heart of the protests），亦難排除反修例事件已造成影響。

Moran強調本港大學於全球仍有高競爭力，未來需繼續吸引學生及學者來港交流，QS將檢視本港大學的國際化，於6月發表的世界大學排名將進一步評估社會運動對大學的影響。理大稱，評估一所大學成功與否不能單憑排名來衡量，仍須考慮多方因素，繼續努力不懈。中大、港大均稱會繼續追求教研卓越。

學術界促政府撥資源「停針對」

城大教職員協會主席謝永齡稱，本港大學面對挑戰之一為內地大學冒升得快，本港大學研究經費及人數不及內地，「望塵莫及」。他又說，除非政府改變，投放更多資源於大學研究，否則本港大學排名前景不樂觀。大學及專上院校工會聯盟副理事長莊耀洸稱，政府早前臨時抽起大學興建大樓的撥款，認為政府要做的事是「不要針對、阻撓、干預大學」，否則大學排名長遠會有更大影響。

相關字詞﹕大學排名 理大 中大 反修例事件 新型冠狀病毒肺炎 港大

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