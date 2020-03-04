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警掃毒拘越裔漢檢3槍

【明報專訊】警方前晚在深水埗唐樓拘捕一名35歲持「行街紙」越南裔男子，檢獲3支真槍和數發子彈，以及7支仿真槍及一些武器，另檢獲共值240萬元毒品。警方相信疑犯為自衛而藏槍，與社會運動無關。

另檢7仿真槍值240萬毒

警方西九龍總區特別職務隊警員經過連日調查及情報分析，前晚採取掃毒行動，在深水埗醫局街近桂林街一幢唐樓梯間截查35歲持「行街紙」的越南裔男子，在其身上檢獲一支點25口徑半自動手槍，彈匣內有4粒子彈。警方將男子押到大廈一單位調查，再在屋內檢獲一支9毫米口徑半自動手槍（內有3發子彈）及一支6毫米口徑自動手槍（彈匣內無子彈）。

警方另在屋內檢獲7把仿製槍、一把武士刀、三把摺刀、一對手銬、毒品包裝工具、小量毒品及約11萬元現金。警方亦在屋內一個夾萬搜出2.8公斤懷疑可卡因及420克懷疑冰毒，毒品總值240萬元。有關槍械及毒品已交槍械鑑證科及政府化驗所檢驗。該男子涉嫌無牌管有槍械、藏有仿製槍械、藏有攻擊性武器及販毒被捕，將被控以相關控罪，案件今日在觀塘裁判法院提堂。

警稱無關社運 料自衛用

西九龍總區刑事總部警司（行動）陳子良稱，案中檢獲槍械相信為單一事件，與近月社會運動無關。他說，警方去年偵破6宗槍械案，今年則偵破兩宗，警方十分關注槍械如何流入，會與海外執法機構交流，加強堵截。西九龍總區重案組第3隊總督察陳啟澤稱，被捕男子無黑幫背景，背後是否涉及犯罪集團則尚待調查。他說初步相信有關槍械未被使用過，相信為疑犯作自衛之用。

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