以陳彥霖周梓樂命名公園 西貢區會中止商議

民主派批食「人血饅頭」

動議者：原意徹查警暴

西貢區議員、「將向天晴」葉子祈在會上向柯、陸兩人倒出一堆「人血饅頭」，批評二人消費死者，傷害其家屬和好友。新民主同盟區議員黎煒棠亦批評動議人及和議人事前未有諮詢家屬，稱周梓樂家人或想重過新生活，呼籲動議人考慮清楚動議是否適合。陸平才說動議非「食人血饅頭」，亦非要令死者家人難堪，強調原意是要徹查警暴。

西貢區議會主席鍾錦麟稱，由於動議未諮詢家屬，且有爭議，提出中止討論相關議案。中止議案最終在16票贊成、13票反對下通過，換言之，議案短期內不會再交區議會處理。

另一方面，多名區議員在討論區內違例泊車問題時，趁機向警方反映警暴和執法不公問題。柯耀林稱，早前有網片顯示，去年12月有兩架警方私家車接載多名便衣警員，在區內帶走一名男子，質疑警方做法如同綁架，要求警方交代。

出席會議的將軍澳警區指揮官顏鐵誠回應時，斥責柯在未有提供證據下指警方綁架市民，言論遠低於區議員應有水平，指若柯可提供真憑實據，應向警方提供。