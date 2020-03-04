羅致光：關愛基金擬向新移民派1萬

稱經濟審查會寬鬆

羅致光昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，將透過關愛基金向非永久居民派1萬元，即來港定居未滿7年的人；他們主要有兩類，分別為持單程證及來港家庭重聚者，當中不少為少數族裔。他說對象要有經濟需要，但會寬鬆處理其審查，做法與2011年關愛基金向低收入家庭新來港定居者派6000元相似。羅說關愛基金專責小組將會在本月開會商討細節，未有發放資助的具體時間表，期望能盡快派錢。

2011年關愛基金由宣布派錢到市民領錢相距大半年，羅致光見傳媒時被問到今次派錢能否及時幫助市民，他說明白若時間太長的話，或未能協助市民面對這個時刻的生活，政府會加快程序和商討細節等，希望在關愛基金專責小組會議時可以通過。

關愛基金秘書處回覆查詢時未正面回應詳細發放安排，僅稱財政司長邀請基金考慮推行援助項目，為年滿18歲而有經濟需要的新來港者提供財政支援；基金專責小組會盡快研究建議，若獲委員支持，小組會將項目具體建議提交扶貧委員會。

（2020/21財政預算案）