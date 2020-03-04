港聞

港聞二

羅致光：關愛基金擬向新移民派1萬

【明報專訊】上周財政預算案宣布向成年永久居民派1萬元。勞工及福利局長羅致光昨稱，擬透過關愛基金向在港定居未滿7年的非永久居民派1萬元，主要對象為單程證及家庭重聚者，將寬鬆處理其經濟審查，暫未有具體派錢時間表。

稱經濟審查會寬鬆

羅致光昨日在商台節目《在晴朗的一天出發》中說，將透過關愛基金向非永久居民派1萬元，即來港定居未滿7年的人；他們主要有兩類，分別為持單程證及來港家庭重聚者，當中不少為少數族裔。他說對象要有經濟需要，但會寬鬆處理其審查，做法與2011年關愛基金向低收入家庭新來港定居者派6000元相似。羅說關愛基金專責小組將會在本月開會商討細節，未有發放資助的具體時間表，期望能盡快派錢。

2011年關愛基金由宣布派錢到市民領錢相距大半年，羅致光見傳媒時被問到今次派錢能否及時幫助市民，他說明白若時間太長的話，或未能協助市民面對這個時刻的生活，政府會加快程序和商討細節等，希望在關愛基金專責小組會議時可以通過。

關愛基金秘書處回覆查詢時未正面回應詳細發放安排，僅稱財政司長邀請基金考慮推行援助項目，為年滿18歲而有經濟需要的新來港者提供財政支援；基金專責小組會盡快研究建議，若獲委員支持，小組會將項目具體建議提交扶貧委員會。

（2020/21財政預算案）

相關字詞﹕派錢1萬 派錢 非永久居民 關愛基金 勞工及福利局 羅致光

上 / 下一篇新聞

滯鄂533人今明專機回港 14為孕婦 逾40政府人員護送
滯鄂533人今明專機回港 14為孕婦 逾40政府人員護送
赴鄂政府人員返港免隔離
赴鄂政府人員返港免隔離
距武漢7小時車程 滯恩施癌漢歸港無期
距武漢7小時車程 滯恩施癌漢歸港無期
內地入境趨增 林鄭：證拒全面封關合理
內地入境趨增 林鄭：證拒全面封關合理
胡應湘會確診者逾15分鐘 無隔離 檢測陰性 與馬主胞兄確診前8天見面
胡應湘會確診者逾15分鐘 無隔離 檢測陰性 與馬主胞兄確診前8天見面
佛堂群組同住者驗唾液 衛署：盡早找出隱形患者
佛堂群組同住者驗唾液 衛署：盡早找出隱形患者
逾六成患者咳嗽發燒 醫生：似感冒難辨認 促更多篩查
逾六成患者咳嗽發燒 醫生：似感冒難辨認 促更多篩查
科企改良病毒測試 靈敏高10倍尋隱形患者
科企改良病毒測試 靈敏高10倍尋隱形患者
賞櫻團減九成 快運推88元東京機票 康泰稱外遊市場冰河期 派消費券自救
賞櫻團減九成 快運推88元東京機票 康泰稱外遊市場冰河期 派消費券自救
未發旅警 遊日倘損失仍可賠
未發旅警 遊日倘損失仍可賠
改機票收手續費 永安：已酌情下調
改機票收手續費 永安：已酌情下調
康文署重開戶外設施 限人數 維園網球草地滾球場旺 長者多無戴口罩
康文署重開戶外設施 限人數 維園網球草地滾球場旺 長者多無戴口罩
民間隔離營方案：3周建1200檢疫帳篷
民間隔離營方案：3周建1200檢疫帳篷
貿發局13大型展覧延期縮埸地
貿發局13大型展覧延期縮埸地
曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」
曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」
次輪預算案民調 評分急跌1/4
次輪預算案民調 評分急跌1/4
以陳彥霖周梓樂命名公園 西貢區會中止商議
以陳彥霖周梓樂命名公園 西貢區會中止商議
警掃毒拘越裔漢檢3槍
警掃毒拘越裔漢檢3槍
露宿者：警公園「掃場」砸家當腳踢背
露宿者：警公園「掃場」砸家當腳踢背
港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響
港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響
八成停課幼園生 日望屏幕逾句鐘 教大：超世衛標準
八成停課幼園生 日望屏幕逾句鐘 教大：超世衛標準
匪幫元朗槌斧劫金行 掠90萬元金飾
匪幫元朗槌斧劫金行 掠90萬元金飾
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？
【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？
【Emily】利希慎基金贊助惜食堂派食物包
【Emily】利希慎基金贊助惜食堂派食物包
【Emily】民建聯捐300萬 設基金助失業家庭
【Emily】民建聯捐300萬 設基金助失業家庭
【Emily】葉劉葉建源打筆戰
【Emily】葉劉葉建源打筆戰
【Emily】環境運動委員會 聘宣傳經理 月薪5.8萬
【Emily】環境運動委員會 聘宣傳經理 月薪5.8萬