次輪預算案民調 評分急跌1/4

【明報專訊】財政司長陳茂波上周三發表新一年財政預算案，香港民意研究所展開兩輪調查，公布當日受訪者對預算案的評分為54.1，而次輪調查結果顯示，受訪者對預算案滿意度評分急跌13.9，至40.2分，為2008年有紀錄以來新低。民研認為結果顯示巿民在初步消化各方面資訊和討論後，對預算案評價明顯轉差。民研名譽總監鍾劍華表示，預算案決定警方加薪是惹起市民不滿的關鍵，即使政府向市民派錢1萬元「仍挽回唔到人心」。
滿意淨值急跌41百分點 至負22
上述首輪調查於預算案發表當日進行，次輪則於發布後兩天內，即上月27、28日進行，次輪訪問了512人。首輪調查中，市民對預算案的滿意淨值為19個百分點，僅27%人不滿；次輪調查市民反應轉負面，一半人表示不滿，滿意淨值急跌41個百分點，至負22個百分點。問及是否支持立法會通過預算案，支持和反對比率各為39%。而對政府理財策略的滿意率淨值，則為負40個百分點。
鍾劍華：因得知警加薪綑綁審議
鍾劍華分析，政府一直不支持派錢，今年算是「向民粹屈服」，無奈仍無法挽回人心。他說兩輪調查出現落差，因市民得悉派錢即時反應會高興，惟消化後得知警察加薪、綑綁式審議等便感不滿，「寧願唔要嗰一萬蚊」。