次輪預算案民調 評分急跌1/4

滿意淨值急跌41百分點 至負22

上述首輪調查於預算案發表當日進行，次輪則於發布後兩天內，即上月27、28日進行，次輪訪問了512人。首輪調查中，市民對預算案的滿意淨值為19個百分點，僅27%人不滿；次輪調查市民反應轉負面，一半人表示不滿，滿意淨值急跌41個百分點，至負22個百分點。問及是否支持立法會通過預算案，支持和反對比率各為39%。而對政府理財策略的滿意率淨值，則為負40個百分點。

鍾劍華：因得知警加薪綑綁審議

鍾劍華分析，政府一直不支持派錢，今年算是「向民粹屈服」，無奈仍無法挽回人心。他說兩輪調查出現落差，因市民得悉派錢即時反應會高興，惟消化後得知警察加薪、綑綁式審議等便感不滿，「寧願唔要嗰一萬蚊」。

（2020/21財政預算案）