曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」

稱社會三重打擊 不固守看法

林鄭月娥表示，香港正面對前所未有的衝擊，形容在中美貿易摩擦、社會動盪引起的相關問題，以及疫情三重打擊下，市民正承受很大壓力，如政府仍只固守舊有看法，對方市民來說「並不是負責任的交代」，所以她贊成和支持預算案有大幅度的「反周期」措施。

林太在2018年財政預算案發表後，曾表示全民「派錢」就是每人領取一份相同的金額，財政司長「原則性認為不適宜」，她當時說支持有關看法，認為政府在理財方面有一定原則，希望將公共資源用在比較有需要的人身上。

政府上周公布特首及44名政治委任官員會捐出一個月薪酬予公益金，涉款逾1000萬元。林太昨稱「整個問責團隊」都同意與市民共渡時艱、齊心抗疫，因此捐薪金。她說捐薪金予公益金可幫助沒接受政府資助的機構，「可能會較把那些薪金放在庫房更有積極作用」。被問到不減薪是否怕影響士氣，她說捐薪金是以示政府共渡時艱、齊心抗疫，無考慮到對於薪酬機制或士氣的影響，強調「整個問責團隊」都同意與市民共渡時艱。

不否認抗疫報告 稱決策科學為本

對於《蘋果日報》早前取得一份聲稱由政府向中央提交的抗疫報告，當中提及政府期望可以藉有效處理疫情「轉危為機」，有助建制派9月立法會選舉的選情。林太昨未有正面回應報道內容是否屬實，稱不評論特區政府與中央政府的任何溝通或文書往來，強調抗疫工作是以專家建議為本，「我們作的每一個決定都是以科學和理論為本」。林太用英文回應抗疫報告時，以「 internal report（內部報告）」形容傳媒取得的報告。

尹兆堅：無視警濫權 難挽民望

民主黨立法會議員尹兆堅質疑林太捐薪金只是響應國家主席習近平，即使政府派錢，都被市民批評，根本無助化解民怨。他批評政府無視民憤源頭，對反修例運動中警方濫權濫捕視而不見，政府現時不論做什麼都好，都難以挽回民望。

明報記者

（2020/21財政預算案）