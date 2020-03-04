曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」

【明報專訊】《財政預算案》公布向18歲或以上永久居民派錢1萬元，特首林鄭月娥昨日見傳媒時強調自己是「支持和贊成」派錢，「但這並不等於我們不明白這種擴張性的財政會為我們的公共財政帶來一些壓力」，稱港府將會在未來重建經濟和找尋新經濟增長點，希望為香港製造更多財富，認為派錢做法與其理財哲學、管治態度沒有矛盾。
稱社會三重打擊 不固守看法
林鄭月娥表示，香港正面對前所未有的衝擊，形容在中美貿易摩擦、社會動盪引起的相關問題，以及疫情三重打擊下，市民正承受很大壓力，如政府仍只固守舊有看法，對方市民來說「並不是負責任的交代」，所以她贊成和支持預算案有大幅度的「反周期」措施。
林太在2018年財政預算案發表後，曾表示全民「派錢」就是每人領取一份相同的金額，財政司長「原則性認為不適宜」，她當時說支持有關看法，認為政府在理財方面有一定原則，希望將公共資源用在比較有需要的人身上。
政府上周公布特首及44名政治委任官員會捐出一個月薪酬予公益金，涉款逾1000萬元。林太昨稱「整個問責團隊」都同意與市民共渡時艱、齊心抗疫，因此捐薪金。她說捐薪金予公益金可幫助沒接受政府資助的機構，「可能會較把那些薪金放在庫房更有積極作用」。被問到不減薪是否怕影響士氣，她說捐薪金是以示政府共渡時艱、齊心抗疫，無考慮到對於薪酬機制或士氣的影響，強調「整個問責團隊」都同意與市民共渡時艱。
不否認抗疫報告 稱決策科學為本
對於《蘋果日報》早前取得一份聲稱由政府向中央提交的抗疫報告，當中提及政府期望可以藉有效處理疫情「轉危為機」，有助建制派9月立法會選舉的選情。林太昨未有正面回應報道內容是否屬實，稱不評論特區政府與中央政府的任何溝通或文書往來，強調抗疫工作是以專家建議為本，「我們作的每一個決定都是以科學和理論為本」。林太用英文回應抗疫報告時，以「 internal report（內部報告）」形容傳媒取得的報告。
尹兆堅：無視警濫權 難挽民望
民主黨立法會議員尹兆堅質疑林太捐薪金只是響應國家主席習近平，即使政府派錢，都被市民批評，根本無助化解民怨。他批評政府無視民憤源頭，對反修例運動中警方濫權濫捕視而不見，政府現時不論做什麼都好，都難以挽回民望。