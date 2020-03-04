貿發局13大型展覧延期縮埸地

國際珠寶展押後 5月舉行

周啟良在新城電台節目「香樹輝King King傾」表示，受疫情影響，有13個本在2至4月舉行的展覽要延期，包括珠寶展需延至5月18至21日。周說，由於香港展覽場地檔期緊張，將有4600個參展商的珠寶展由會展遷至亞博館舉行，場地由本來10多萬平方米，減至原本的三分一，每個參展商僅獲9平方米，因為希望「人人可參與」，容納最多參展商。

貿發局網上平台助配對生意

周啟良說，根據資料，本港中小企有三至四成生意由貿發局展覽而來，延期對他們影響甚大，因此局方馬不停蹄，利用網上為中小企製造商機。他說，2至4月本有幾百個買家團來港採購，「買家買不到（商品）都好大問題，他們無貨轉售」。

周啟良表示，貿發局在全球50多個地方有辦事處，會了解當地買家有何需求，又看看香港的中小企有沒有適合的商品，讓他們在網上配對。他說，局方網上平台「貿發網採購」有200多名買家登記，每年有2400萬宗網上自動配對，相信仍有一定商機。

貿發局回覆本報查詢時稱，延期的大型活動包括教育及職業博覽、香港國際影視展等；香港國際珠寶展及香港國際鑽石、寶石及珍珠展將會同期在5月中舉行；有8項展覽如資訊科技博覽、家品展、禮品展等，則會一併於7月舉行。

（抗疫新階段）