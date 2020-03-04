民間隔離營方案：3周建1200檢疫帳篷

料成本不逾億元 稱政府未回覆

根據政府資料，截至上月24日，本港有近6000名需接受強制家居檢疫者，住址遍及全港18區。城市規劃師林芷筠表示，這批市民留在家中檢疫有一定風險，建議政府為這批人提供臨時檢疫單位。

建築設計師吳海賜表示，參考過往本港舉辦的大型戶外活動，如電動方程式大賽、美食佳餚節等，均以帳篷在短時間內搭建設施，認為有關建造方法可應用於臨時檢疫中心。他建議政府物色一幅不小於5公頃、遠離民居的平坦土地，以帆布及鋼結構搭建「帳篷單位」，並在離地約1呎加設地台，作為防水及公共走廊；每個單位面積約100呎，提供基本家俬，單位之間預留約3米間距，並設獨立洗手間及室外空間，令受檢疫者不會有「坐監」感覺。他評估最快可於兩至三周內，提供1200個「帳篷單位」作檢疫，「是在最短時間內提供大量檢疫設施的方案」。

不過，他承認「帳篷單位」只能承受3號風球的風力，即只能使用至5月左右，「希望疫情至5月不會再持續下去」。他稱有關方案曾諮詢病理學專家，意大利亦有以帳篷搭建臨時急救站，相信方案可行。

（抗疫新階段）