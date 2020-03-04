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康文署重開戶外設施 限人數 維園網球草地滾球場旺 長者多無戴口罩

【明報專訊】為避免疫情進一步蔓延，政府1月底關閉大部分康樂設施。事隔逾一個月，部分户外設施如戶外緩跑徑、網球場昨日重開，更衣室及觀眾席則繼續暫停開放。場地內均張貼告示，呼籲使用者切勿聚集，緩跑徑限制入場人數，場內不可超過75人。有使用者批評，户外設施不容易造成交叉感染，政府「封場」個多月並不合理，同時影響市民做運動。

本報昨日前往維園觀察，園內網球場及草地滾球場恢復運作，使用率高，不少兒童前往上網球課，亦有長者相約朋友打球，他們普遍沒有戴口罩運動。

市民：戶外場地不易感染

兩場地均張貼告示，網球場呼籲每個球場最多4人逗留，草地滾球場則呼籲每條球道最多8人逗留。陳先生在網上訂場打球，他表示場館關閉期間轉至私人會所打網球，費用較高，亦不方便，只有會所會員才可以訂場。他又說，户外場地不易造成交叉感染，不明白政府為何封場，「浪費場地」，但認同限制使用人數等措施可有效防疫。

攜同兩子前往公園踢波的麥先生表示，户外足球場從未關閉，自從學校停課起，他和兒子每周踢球數次，說「細路仔唔郁唔得」。他說，兒子長期逗留家中會投訴無聊及掛念學校，他曾帶兒子走到校門外「望下」，解思念上課之苦。

開緩跑徑 更衣室續關

另外，維園附近銅鑼灣運動場的緩跑徑亦恢復開放，但觀眾席及更衣室繼續關閉，場內限制最多只容納75名使用者。在場內跑步的張先生表示，緩步徑屬於户外，性質與行山徑相似，雖然他可以到附近公園跑步，仍覺得政府不應關閉場地。惟他認同場內設人數限制，能有效減低交叉感染風險。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕康文署 武漢肺炎 新型冠狀病毒

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