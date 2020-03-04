改機票收手續費 永安：已酌情下調

林小姐今年1月經永安購入兩張由香港往泰國的機票，總值約3400元。因疫情擴散，1月底致電永安改航班，不獲回應；至2月底永安索取1000元退機票費用，另加350元手續費。她不滿安排，表示會繼續就此事周旋。

梁小姐則以約6500元，購買由香港往台灣的機票連酒店套餐。2月初，台灣宣布香港入境者須自我隔離14天，她決定取消行程，永安向她收取每人150元手續費。經過一番斡旋，永安終答應免費退款，她質問「點解之前要收費？」，批評永安在疫情下「發國難財」。

永安：按條款須手續費

永安回覆查詢時稱，根據機票條款，客人更改機票要付350元手續費，因應疫情引發大批更改申請，旅行社已主動行使酌情權，將手續費下調至150元。

另外，公主郵輪旗下的鑽石公主號2月初爆發新冠肺炎，旅客滯留碼頭約半個月。公主郵輪昨稱，船上旅客可獲全數退還郵輪票價及航程相關費用，包括機票、住宿和交通費等。公主郵輪會向旅客贈送等值船票的消費金額，以供將來使用，並全數退還船上服務的小費。

（抗疫新階段）