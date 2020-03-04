賞櫻團減九成 快運推88元東京機票 康泰稱外遊市場冰河期 派消費券自救

據美國有線新聞（CNN）報道，泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨在其facebook上表示，泰國將香港、澳門、台灣、中國、日本、韓國等11地列為「危險傳染病地區」，來自該11地的旅客入境泰國需自我隔離14天，不過該帖文在數分鐘後刪除。泰國官方至昨晚未有正式公布。

每年3月起是賞櫻團旺季，當中日本櫻花季於3月下旬起，由九州開始至關西、關東等地區，直至5月中北海道為止，約有兩個月賞櫻旅遊旺季。今年受疫情影響，港人外遊選擇及意欲大減，其中日韓疫情轉趨嚴重，本港已對韓國實施入境限制，並發出紅色外遊警示，但政府暫未對日本實施入境限制。

縱橫遊：不敢落廣告

縱橫遊常務董事袁振寧表示，受疫情影響，整體外遊市場下挫95%。他說目前只舉辦小量賞櫻團，「不敢落廣告推銷，但有客人查詢是否有賞櫻團」，形容今年賞櫻團「無得賣」，目前抱觀望態度，若疫情受控，希望5月初起能回復部分旅行團。據縱橫遊網頁資料，前往日本九州7日賞花團團費8499元，暫時只有4月1日出發的旅行團將成團。

東瀛遊執行董事禤國全說，3月底至4月初是賞櫻團旺季，但今年不會推銷，「如果做推銷都要評估會否多客，今年（市道）相信會很差」。中國旅行社副董事長姚柏良表示，目前沒舉辦日本賞櫻團，「以往3月底有許多，但日本仍處於疫情爆發階段，客人有疑慮，擔心一個不幸就要強制隔離」。

康泰憂業界裁員壓力加速

香港快運本周一起推廣機票優惠，訂購3月底至4月初等往東京、大阪、名古屋等單程機票，淨票價88元，來回機票連稅最低896元。康泰旅行社昨向市民派發1200元旅遊現金券，適用於4至9月出發的旅行團及4至12月出發的自遊行，優惠涉及總額200萬元。康泰稱本港外遊市場達「冰河時期」，推現金券冀在業界起引領作用，否則恐加速旅行社裁員壓力。

旅遊界立法會議員姚思榮說，港人外遊意欲低迷，留意到部分疫情相較不嚴重國家，如泰國及馬來西亞，近日有較多港人購買自遊行套票。他稱若疫情於4月受控，本港旅遊界可望5月起逐步回復。

明報記者

（抗疫新階段）