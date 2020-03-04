港聞

港聞一

科企改良病毒測試 靈敏高10倍尋隱形患者

【明報專訊】目前本港採用「逆轉錄——聚合酶鏈反應」（RT-qPCR）方式檢測新型冠狀病毒，部分樣本因病毒數量少，往往出現弱陽性或假陽性等。本地生物科技公司海康生命科技改良檢測技術，研發「增強型熒光實時逆轉錄——聚合酶鏈反應（ERT-PCR）」方式，靈敏度提高最少10倍。即使樣本病毒數量少，亦可準確測出結果，適用於隱形感染者或康復者，公司現將技術公開，以供醫療及科研機構無償使用。

海康生命科技主席于常海表示，ERT-PCR病毒測試是約17年前、即2003年SARS期間研發，現時可檢測新型冠狀病毒，靈敏度極高，「一般測試如要驗出陽性反應，樣本至少要有50至100條病毒鏈；ERT-PCR測試只要1條即可驗出」。

ERT-PCR檢測病毒鏈前先進行「RNA複製擴增」，然後做「逆轉錄PCR（檢測有否指定病毒）」，因此陽性反應會更清楚，減低弱陽性出現。另外，RT-qPCR測試只認出病毒的3個識別位點，ERT-PCR測試則認出病毒的5個識別位點，可提升測試特異性，更準確認出病毒，避免因「認錯」而出現「假陽性」。ERT-PCR測試需時約3至4小時，毋須增改現有的PCR設備或試劑。

公開技術 醫護科研無償使用

海康生物科技研究員何耀昌表示，ERT-PCR測試靈敏度高，可應用於感染新冠病毒但未有病徵、未病發或已康復的人。測試成本約50元，該公司現將技術公開，供醫療及科研機構無償使用，並提供後期技術支持，期望可提早發現陽性病例，排除隱形感染者，以緩解社會上的緊張和焦慮情緒。

明報記者

（抗疫新階段）

相關字詞﹕創科線

上 / 下一篇新聞

滯鄂533人今明專機回港 14為孕婦 逾40政府人員護送
滯鄂533人今明專機回港 14為孕婦 逾40政府人員護送
赴鄂政府人員返港免隔離
赴鄂政府人員返港免隔離
距武漢7小時車程 滯恩施癌漢歸港無期
距武漢7小時車程 滯恩施癌漢歸港無期
內地入境趨增 林鄭：證拒全面封關合理
內地入境趨增 林鄭：證拒全面封關合理
胡應湘會確診者逾15分鐘 無隔離 檢測陰性 與馬主胞兄確診前8天見面
胡應湘會確診者逾15分鐘 無隔離 檢測陰性 與馬主胞兄確診前8天見面
佛堂群組同住者驗唾液 衛署：盡早找出隱形患者
佛堂群組同住者驗唾液 衛署：盡早找出隱形患者
逾六成患者咳嗽發燒 醫生：似感冒難辨認 促更多篩查
逾六成患者咳嗽發燒 醫生：似感冒難辨認 促更多篩查
賞櫻團減九成 快運推88元東京機票 康泰稱外遊市場冰河期 派消費券自救
賞櫻團減九成 快運推88元東京機票 康泰稱外遊市場冰河期 派消費券自救
未發旅警 遊日倘損失仍可賠
未發旅警 遊日倘損失仍可賠
改機票收手續費 永安：已酌情下調
改機票收手續費 永安：已酌情下調
康文署重開戶外設施 限人數 維園網球草地滾球場旺 長者多無戴口罩
康文署重開戶外設施 限人數 維園網球草地滾球場旺 長者多無戴口罩
民間隔離營方案：3周建1200檢疫帳篷
民間隔離營方案：3周建1200檢疫帳篷
貿發局13大型展覧延期縮埸地
貿發局13大型展覧延期縮埸地
曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」
曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」
次輪預算案民調 評分急跌1/4
次輪預算案民調 評分急跌1/4
羅致光：關愛基金擬向新移民派1萬
羅致光：關愛基金擬向新移民派1萬
以陳彥霖周梓樂命名公園 西貢區會中止商議
以陳彥霖周梓樂命名公園 西貢區會中止商議
警掃毒拘越裔漢檢3槍
警掃毒拘越裔漢檢3槍
露宿者：警公園「掃場」砸家當腳踢背
露宿者：警公園「掃場」砸家當腳踢背
港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響
港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響
八成停課幼園生 日望屏幕逾句鐘 教大：超世衛標準
八成停課幼園生 日望屏幕逾句鐘 教大：超世衛標準
匪幫元朗槌斧劫金行 掠90萬元金飾
匪幫元朗槌斧劫金行 掠90萬元金飾
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？
【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？
【Emily】利希慎基金贊助惜食堂派食物包
【Emily】利希慎基金贊助惜食堂派食物包
【Emily】民建聯捐300萬 設基金助失業家庭
【Emily】民建聯捐300萬 設基金助失業家庭
【Emily】葉劉葉建源打筆戰
【Emily】葉劉葉建源打筆戰
【Emily】環境運動委員會 聘宣傳經理 月薪5.8萬
【Emily】環境運動委員會 聘宣傳經理 月薪5.8萬