科企改良病毒測試 靈敏高10倍尋隱形患者

海康生命科技主席于常海表示，ERT-PCR病毒測試是約17年前、即2003年SARS期間研發，現時可檢測新型冠狀病毒，靈敏度極高，「一般測試如要驗出陽性反應，樣本至少要有50至100條病毒鏈；ERT-PCR測試只要1條即可驗出」。

ERT-PCR檢測病毒鏈前先進行「RNA複製擴增」，然後做「逆轉錄PCR（檢測有否指定病毒）」，因此陽性反應會更清楚，減低弱陽性出現。另外，RT-qPCR測試只認出病毒的3個識別位點，ERT-PCR測試則認出病毒的5個識別位點，可提升測試特異性，更準確認出病毒，避免因「認錯」而出現「假陽性」。ERT-PCR測試需時約3至4小時，毋須增改現有的PCR設備或試劑。

公開技術 醫護科研無償使用

海康生物科技研究員何耀昌表示，ERT-PCR測試靈敏度高，可應用於感染新冠病毒但未有病徵、未病發或已康復的人。測試成本約50元，該公司現將技術公開，供醫療及科研機構無償使用，並提供後期技術支持，期望可提早發現陽性病例，排除隱形感染者，以緩解社會上的緊張和焦慮情緒。

明報記者

（抗疫新階段）