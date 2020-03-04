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逾六成患者咳嗽發燒 醫生：似感冒難辨認 促更多篩查

【明報專訊】本港新型冠狀病毒確診已上百宗，本報統計本港患者病徵，最常見為咳嗽及發燒，各佔約六成，另至今有6名患者沒病徵。有醫生認為，患者病徵與普通傷風感冒類似，基層醫療難以分辨誰人染疫，要考慮引入更多篩查，例如抗體檢測等，找出疑似患者後再做快速測試。

內地患者三成有痰疲倦

據衛生防護中心公布資料，除了8名確診者病徵未公開，其餘93名患者中，66%曾咳嗽，61%曾發燒，12%曾喉嚨痛。中大呼吸系統科講座教授許樹昌聯同多名專家，以及世衛專家組，曾分別分析內地患者，除了咳嗽和發燒，有痰和疲倦也是常見徵狀，各佔逾三成，相關徵狀在本港患者中較少見，僅3%患者咳嗽帶痰，2%患者疲倦。此外，本港至昨有6名確診者沒病徵。

許樹昌表示，本港確診個案約100宗，難與內地分析逾1000宗個案的研究比較，兩地數據均顯示並非每個患者病徵明顯，故目前在急症室、普通科門診收集病徵輕微患者的深喉唾液樣本，以盡快找出隱形患者。

醫學會倡抗體檢測 尋疑似患者

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，確診者病徵類似傷風感冒，基層醫療層面難以分辨，亦難為所有傷風感冒徵狀患者做快速測試，他認為可考慮引入ICM抗體檢測，篩選出疑似患者，再收集深喉唾液樣本測試。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷說，最理想做法是為所有發燒或咳嗽患者測試，部分私家診所亦與私人化驗所合作，可為病人測試，費用約1200至3000元，認為未必所有傷風感冒徵狀患者都會做。

（抗疫新階段）

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