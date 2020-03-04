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佛堂群組同住者驗唾液 衛署：盡早找出隱形患者

【明報專訊】本港100宗新型冠狀病毒確診個案中，有6名患者沒病徵。衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，會安排檢疫中心醫護為北角「福慧精舍」群組及確診者同住高危人士，化驗唾液樣本，以盡早找出隱形患者；若人手許可，會擴展至為全部檢疫者在離開檢疫中心前化驗唾液。

人手倘許可 推至所有受檢疫者

另外，3月1日零時至2日的午夜12時，分別有38名及23名於抵港前14日曾到伊朗和意大利3個地區的人要接受檢疫，入住鯉魚門公園度假村及駿洋邨，其中一人不適送院。

醫管局昨稱，有3768名病人透過「加強化驗室監察計劃」，在急症室或普通科門診交還唾液樣本，結果3人確診；18歲以下交還樣本患者約60人。醫管局今起再擴闊計劃，除了為發燒或有呼吸道症狀或輕微肺炎的求診病人，檢測新型冠狀病毒外，會進一步涵蓋流感、副流感、鼻病毒等約10種病毒。計劃覆蓋63間普通科門診及17間急症室，離島及偏遠診所不在計劃內。

早前衛生防護中心稱，確診的60歲馬主周巧兒曾5次到中西區卡佛大廈向西醫楊毅敏求醫。

坊間有傳周巧兒一度拒絕接受治療，本報昨致電該診所，職員澄清非事實，並稱周巧兒曾於2月13、17和20日因感冒徵狀求醫；至24日周巧兒陪同家傭求醫時被職員發現發燒，醫生為周檢查，發現左下肺有輕微雜音，轉介養和醫院。周與家傭均確診。

（抗疫新階段）

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