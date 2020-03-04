胡應湘會確診者逾15分鐘 無隔離 檢測陰性 與馬主胞兄確診前8天見面

明報記者

正接受檢疫的幫港出聲發起人周融向本報確認，其侄兒周秉亮前日確診。他在2月22日出席周秉亮女兒的婚宴，他與周秉亮及侄女周巧兒同枱，坐二人對面，席間有交談。消息指，現年84歲的合和實業主席胡應湘曾於2月23日與周秉亮聚會逾15分鐘，病毒測試呈陰性。

合和證租戶染疫

馬會關跑馬地會所

合和中心昨發通告予商戶，稱中心56樓5608C的租戶職員感染新型冠狀病毒，為第101宗個案的63歲男子，患者最後到訪辦公室日期為2月23日，曾短暫逗留。中心會消毒所有公眾地方及設施，包括升降機大堂、升降機及冷氣系統等。據查冊資料，設於合和中心5608C新同進企業有限公司於1980年成立，董事為周巧兒及「Chow Ping Leung Samuel」。

周秉亮為馬會會員，馬會稱他曾於2月14日到跑馬地會所的打吡酒吧；15日、20日及23日曾到美食廣場；以及18日和21日前往六化郎咖啡室。馬會正密切留意員工健康，由今日起關閉跑馬地會所，至收到員工檢查結果為止。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，難以界定無病徵患者的密切接觸者，現相關數據較少，屬灰色地帶。他建議曾與該類確診者接觸的人，在接觸後14日內每日量度體溫，有不適盡快求醫。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超認為，可將無病徵患者確診前兩日及病發後曾緊密相處的人界定為密切接觸者，屬保守做法；若發現出現其他與患者相關的聚集群組確診，則要再推前密切接觸者的追蹤時段。

衛署：調查仍在進行

密切接觸須檢疫

就胡應湘需否入住檢疫中心，衛生署表示流行病學調查仍在進行，會為沒有病徵患者的密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會醫學監察。

傳佛堂有內地法師到訪衛署稱警方已調查

此外，北角「福慧精舍」被指有內地法師在新年期間到訪，衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨稱，警方已調查並有線索，日後會再公布。另外，元州邨76歲女患者情况危殆，昨凌晨肺功能衰竭，轉送深切治療部及插喉。

（抗疫新階段）