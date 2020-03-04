內地入境趨增 林鄭：證拒全面封關合理

根據入境處數據，2月中至月底經該3個口岸的入境人次，每日維持在1.57萬至2.36萬左右，而3月1日（周日）入境人次卻增至2.56萬，3月2日亦有2.03萬人次，其中經港珠澳大橋入境的港人明顯上升，由2月20日的2,299人次，逐步增至3月1日及2日的4820及4244人次。

周日2.56萬人次入境

林鄭月娥稱，自2月8日起規定所有由內地抵港的人強制接受14日檢疫後，有90多個百分比是在家中檢疫，部分人「沒有辦法在香港找到住址」，獲政府安排到檢疫中心暫住。她承認由內地抵港人數趨升，「這亦是早前為什麼不可以完全不讓人出入香港的原因」。

網民教繞道澳門

內地入境可免隔離

網上有人稱，若港人由港珠澳大橋珠海口岸（珠海段入境大樓）出境內地，前往大橋澳門邊檢大樓，再由澳門乘金巴前往大橋香港口岸，在申報時報稱由澳門入境，則可毋須遵守14天檢疫令。本報昨就此向食衛局及保安局查詢，至截稿前未獲回覆。

公民黨立法會議員郭家麒批評經港珠澳大橋澳門口岸入境已成漏洞，「政府是沒有理由不知道，明顯是政府刻意留下這個空間」。

郭家麒說，目前仍有大量人由內地到港，14天隔離令根本沒法妥善執行，「目前本港在社區爆發的確診個案，政府仍無法尋找到源頭，或多或少都是由這些入境漏洞所致」。他憂慮在內地抵港人數趨升下，往後疫情更難受控。

（抗疫新階段）