港聞

港聞一

內地入境趨增 林鄭：證拒全面封關合理

【明報專訊】港府於2月8日起規定所有由內地返港的人接受14日強制家居檢疫。不過，經該機場、深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸入境的人次近日呈上升趨勢，其中經港珠澳大橋入境人次自2月下旬逐步增加，由上月約2000多人升至近日逾4000人。特首林鄭月娥昨稱，現時由內地抵港人數趨升，稱不少人因各種原因，即使回港後要在家隔離14日都要回來，證明拒絕全面封關合理，「這亦是早前為什麼不可以完全不讓人出入香港的原因」。

根據入境處數據，2月中至月底經該3個口岸的入境人次，每日維持在1.57萬至2.36萬左右，而3月1日（周日）入境人次卻增至2.56萬，3月2日亦有2.03萬人次，其中經港珠澳大橋入境的港人明顯上升，由2月20日的2,299人次，逐步增至3月1日及2日的4820及4244人次。

周日2.56萬人次入境

林鄭月娥稱，自2月8日起規定所有由內地抵港的人強制接受14日檢疫後，有90多個百分比是在家中檢疫，部分人「沒有辦法在香港找到住址」，獲政府安排到檢疫中心暫住。她承認由內地抵港人數趨升，「這亦是早前為什麼不可以完全不讓人出入香港的原因」。

網民教繞道澳門

內地入境可免隔離

網上有人稱，若港人由港珠澳大橋珠海口岸（珠海段入境大樓）出境內地，前往大橋澳門邊檢大樓，再由澳門乘金巴前往大橋香港口岸，在申報時報稱由澳門入境，則可毋須遵守14天檢疫令。本報昨就此向食衛局及保安局查詢，至截稿前未獲回覆。

公民黨立法會議員郭家麒批評經港珠澳大橋澳門口岸入境已成漏洞，「政府是沒有理由不知道，明顯是政府刻意留下這個空間」。

郭家麒說，目前仍有大量人由內地到港，14天隔離令根本沒法妥善執行，「目前本港在社區爆發的確診個案，政府仍無法尋找到源頭，或多或少都是由這些入境漏洞所致」。他憂慮在內地抵港人數趨升下，往後疫情更難受控。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕入境處 林鄭月娥 港珠澳大橋 家居檢疫 內地返港人士

上 / 下一篇新聞

滯鄂533人今明專機回港 14為孕婦 逾40政府人員護送
滯鄂533人今明專機回港 14為孕婦 逾40政府人員護送
赴鄂政府人員返港免隔離
赴鄂政府人員返港免隔離
距武漢7小時車程 滯恩施癌漢歸港無期
距武漢7小時車程 滯恩施癌漢歸港無期
胡應湘會確診者逾15分鐘 無隔離 檢測陰性 與馬主胞兄確診前8天見面
胡應湘會確診者逾15分鐘 無隔離 檢測陰性 與馬主胞兄確診前8天見面
佛堂群組同住者驗唾液 衛署：盡早找出隱形患者
佛堂群組同住者驗唾液 衛署：盡早找出隱形患者
逾六成患者咳嗽發燒 醫生：似感冒難辨認 促更多篩查
逾六成患者咳嗽發燒 醫生：似感冒難辨認 促更多篩查
科企改良病毒測試 靈敏高10倍尋隱形患者
科企改良病毒測試 靈敏高10倍尋隱形患者
賞櫻團減九成 快運推88元東京機票 康泰稱外遊市場冰河期 派消費券自救
賞櫻團減九成 快運推88元東京機票 康泰稱外遊市場冰河期 派消費券自救
未發旅警 遊日倘損失仍可賠
未發旅警 遊日倘損失仍可賠
改機票收手續費 永安：已酌情下調
改機票收手續費 永安：已酌情下調
康文署重開戶外設施 限人數 維園網球草地滾球場旺 長者多無戴口罩
康文署重開戶外設施 限人數 維園網球草地滾球場旺 長者多無戴口罩
民間隔離營方案：3周建1200檢疫帳篷
民間隔離營方案：3周建1200檢疫帳篷
貿發局13大型展覧延期縮埸地
貿發局13大型展覧延期縮埸地
曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」
曾稱不宜全民派錢 林鄭稱支持派錢1萬 「與理財哲學無矛盾」
次輪預算案民調 評分急跌1/4
次輪預算案民調 評分急跌1/4
羅致光：關愛基金擬向新移民派1萬
羅致光：關愛基金擬向新移民派1萬
以陳彥霖周梓樂命名公園 西貢區會中止商議
以陳彥霖周梓樂命名公園 西貢區會中止商議
警掃毒拘越裔漢檢3槍
警掃毒拘越裔漢檢3槍
露宿者：警公園「掃場」砸家當腳踢背
露宿者：警公園「掃場」砸家當腳踢背
港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響
港大學學科排名表現略跌 QS：校園成示威核心 不排除反修例影響
八成停課幼園生 日望屏幕逾句鐘 教大：超世衛標準
八成停課幼園生 日望屏幕逾句鐘 教大：超世衛標準
匪幫元朗槌斧劫金行 掠90萬元金飾
匪幫元朗槌斧劫金行 掠90萬元金飾
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？
【Emily】出席民主派討論初選會議 海怡街坊 之鋒參選九東？
【Emily】利希慎基金贊助惜食堂派食物包
【Emily】利希慎基金贊助惜食堂派食物包
【Emily】民建聯捐300萬 設基金助失業家庭
【Emily】民建聯捐300萬 設基金助失業家庭
【Emily】葉劉葉建源打筆戰
【Emily】葉劉葉建源打筆戰
【Emily】環境運動委員會 聘宣傳經理 月薪5.8萬
【Emily】環境運動委員會 聘宣傳經理 月薪5.8萬