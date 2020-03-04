距武漢7小時車程 滯恩施癌漢歸港無期

建制兩大黨促武漢外接人

根據政府上月26日公布的數字，截至當日收到超過1700宗、涉及3000多名在湖北省港人的求助個案，而昨日特首表示聯絡了660名身在武漢市的港人。換言之，在湖北省其他地方的港人有超過2000人。

民建聯立法會議員葛珮帆稱，現有約210名港人滯留在湖北恩施市、250人滯留宜昌市。身在恩施市的港人袁先生患有甲狀腺癌和糖尿病，需定期接受放射性治療和檢查，本應2月初的治療已延期。他昨在短片中稱，港府對他說，由於恩施市距離武漢機場車程要約7小時，無法接載他到武漢機場回港。葛珮帆促請政府盡快派出第二批包機到恩施或宜昌等機場接回港人，並優先處理有特殊需要的個案。

滯棗陽者稱精神問題惡化

工聯會昨召開記者會，稱收到逾930宗、約1500名身在湖北港人求助，其中137宗在武漢，其餘分佈其他城市。林先生一家四口滯留恩施土家族苗族自治州，包括懷孕10周的太太。林昨透過短片在記者會上稱，太太近日小便帶血，但四周封路及附近診所暫停應診，又怕出門後不能回寓所，不敢去看醫生。他說希望政府安排專機到恩施機場接他們回港。

滯留湖北棗陽市的李先生接受本報電話訪問，稱自己本有精神問題，加上被困室內多日，壓力極大，大半個月來夜夜呼吸困難，不能入睡，衛生署專家認為他病情惡化，稱會向政府建議他搭首批包機回港，但至昨日仍未有任何通知，「現時極度焦急」。

（抗疫新階段）