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赴鄂政府人員返港免隔離

【明報專訊】政制及內地事務局長聶德權、入境處長曾國衞等40多名政府人員，今日會赴武漢處理滯留港人返港，他們返港後不用守檢疫令，毋須入隔離中心14天。政府人員今早出發，晚上隨第二班包機返港，明早又再赴武漢，即晚返港。港府稱局長及工作人員在武漢當地會全程穿保護衣，類同醫護方式工作，故返港只需接受醫學監察，即回家量記錄體溫便可，理論上聶德權可返政府總部跟特首開會。

政府：因全程穿保護衣

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，湖北返港的人有確診風險，但未能估計確診百分比。她又說，港府派出的人員會穿保護裝備，回港後毋須隔離檢疫。

食衛局長陳肇始昨稱，將有17名醫護隨專機到武漢，每架專機至少有兩名醫生及兩名護士，並有婦產科醫生及護士隨行。據了解，醫管局派出的婦產科醫生為副顧問醫生，若孕婦入住駿洋邨前作動，會直接由機場送入瑪嘉烈醫院。陳肇始稱，機上乘客會戴口罩和穿保護衣，登機前若有發燒等徵狀，將不能登機，抵港後會再量體溫，如健康正常將入住駿洋邨檢疫，並作病毒測試，若有發燒將由機場直接送院隔離。

醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，隨專機同行的主要是急症室醫護，醫管局亦會派行動小隊到駿洋邨，為湖北返港的人抽取樣本做病毒測試，屆時會穿保護衣、戴N95口罩及面罩等。

抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，新冠病毒潛伏期約14日，首批從湖北返港的人有可能在檢疫期間被發現受感染，測試結果亦可能反覆呈陰性或陽性。他說武漢目前每日仍有三位數的新增個案，當地港人愈快返港愈好，建議下批返港名單應以長期病患者優先。

（抗疫新階段）

相關字詞﹕駿洋邨 湖北港人 許樹昌 陳肇始

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