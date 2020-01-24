滯鄂533人今明專機回港 14為孕婦 逾40政府人員護送

回港直送駿洋邨檢疫

特首林鄭月娥昨晨在行政會議前，與負責帶隊的政制及內地事務局長聶德權及入境處長曾國衞見傳媒，交代專機安排。她說，專機回港後，機上港人將直接送到火炭駿洋邨接受14天檢疫，將與現時接受檢疫的人不同座。

聶德權稱已聯絡660名身在武漢的港人，其中440人會乘專機，而在武漢以外地區，他說會先處理較緊急個案，包括14名孕婦、11名應屆文憑試考生，以及22名需返港接受治療或做手術的病患，包括癌症患者。隨行政府人員有40多人，包括入境處、衛生署等職員，全部即日往返。

聶說，首批港人已獲當地政府確認不是確診者、沒有任何徵狀，或不是確診者的緊密接觸者，否則不能乘包機，而港人在離開小區前、上車時、入機場大樓前、過關時、上機前，分別要量體溫，機上亦有特別座位安排。他稱武漢市以外的港人需乘坐傍晚的專機。

確認今回港者：心情開心

據了解，乘專機的港人需在居住小區的指定地點集合，由專車分批送到機場，每架專車最多接載10人，抵達機場後他們會獲派口罩、消毒搓手液及穿著保護衣，在機上不可去廁所，亦不會提供食物；20多名入境處職員將在武漢機場守候，協助港人辦理登機證、行李寄艙等，抵港後再由入境處職員辦理入境手續，完成後有專車直送港人往駿洋邨。

身在武漢洪山區的王女士與妹妹昨午收到入境處信息，可乘今午專機回港，她說「心情開心」。市政府亦通知她，今早會派司機到住處接她到機場，「司機說有其他人同車，一起到機場」。她又說，由於有行李限制，只會帶幾套衣服回港接受檢疫。宋先生同於今午乘專機，他說昨日收到信息後已馬上收拾好行李，很樂意回港後接受14天檢疫，「對自己及對香港社會負責任」。

出門前須洗澡洗衣 無飛機餐

根據港人收到的信息，入境處提醒他們在機場和專機不會提供食物，着他們離開住所前在家中用膳，並要求他們徹底洗澡洗頭，用熱水和洗衣液或消毒劑徹底清洗會穿的衣物，又提醒回港後檢疫中心沒有洗衣服務，因此要帶足夠衣物，或請在港親友代為預備；另受戶型所限，四人家庭會被安排入住兩個相鄰的二人單位。

機艙服務員與客分隔

返港後兩周內不需飛

國泰航空表示已安排兩架各有438個座位的國泰波音777客機，以及兩架各有317個座位的國泰港龍空中巴士330客機，每班機有兩名機師，並分別有11名和9名機艙服務員自願執勤。國泰稱機艙服務員及地勤人員會穿上衛生署提供的防護裝備，機艙服務員的主要職責是提供飛行安全指示及操作機門，飛行期間會與乘客分隔，僅有最低限度接觸。職員回港後兩周內不需執行飛行任務；航機事後會徹底消毒。

明報記者

（抗疫新階段）

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